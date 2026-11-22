El español Mikel Azcona se proclama doble campeón del mundo de turismos - WSC/PADDOCKER

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Mikel Azcona se proclamó campeón del mundo de turismos, el Kumho FIA TCR World Tour, tras conseguir los puntos necesarios en la última carrera del año celebrada en Macao (China).

El de Arrigorriaga, de 30 años, alzó su segundo título, tras el logrado en 2022, superando (488 por 465 puntos) al uruguayo Santiago Urrutia (Geely) en la general. Azcona (Hyundai) se clasificó segundo y terminó también segundo en la carrera del sábado.

Así, el español tenía este domingo el título en sus manos, con una ventaja de 29 puntos sobre Urrutia a falta de 30. Azcona partió décimo y tuvo una carrera controlada hasta la meta, siguiendo a Urrutia durante la mayor parte de la prueba; finalmente cruzó la línea de meta décimo y, con Urrutia solo tres posiciones por delante, se aseguró el título por 23 puntos.

"Esta temporada ha sido una montaña rusa para mí. Hicimos un trabajo fantástico durante todo el año. Preparándome para Macao estaba bastante relajado, pero la clasificación fue difícil, temía que chocáramos. Fui muy cuidadoso y el objetivo para estas carreras era claro. Lo hicimos bien y estoy muy contento", confesó.