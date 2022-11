Miki Oca: "Ha faltado, de momento, la medalla de oro olímpica"

"El waterpolo es minoritario en España pero eso no nos quita el amor por este deporte"

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de waterpolo femenino, Miki Oca, celebra los recientes éxitos del equipo que dirige, como el doble campeonato europeo o el más lejano oro mundial de Barcelona 2013, así como que los niños y niñas sigan queriendo practicar un deporte todavía minoritario y que ha dado, salvo en Juegos Olímpicos, alegrías mayúsculas.

"Ha faltado, de momento, la medalla de oro olímpica. Entendemos que es un reto muy difícil, pero también pensamos que tenemos capacidad para ello. Ha habido momentos muy bonitos en todos estos años", aseguró en una entrevista facilitada por los organizadores de los IX Premios María de Villota y XI Premios Ciudad de la Raqueta.

Pese a esta ausencia del dorado olímpico en el palmarés del equipo, el seleccionador aseguró que el "amor" por el waterpolo les seguirá llevando a buenpuerto. "Si tenemos el reconocimiento que merecemos o no, pues no lo sé. Si nos lo reconocen, pues estaría bien. El waterpolo es un deporte minoritario, pero eso no nos va a apartar por el amor por el juego", argumentó.

Para Oca, el éxito se resume en que "todo es trabajo". "Las competiciones son inciertas. Hay mucho nivel, todos los partidos se deciden por diferencias mínimas. En cada competición empiezas desde cero. Hay que asumir que es un reto muy difícil e ir con la en idea en la cabeza de que tenemos capacidad para optar a medalla en cada competición", valoró.

Aunque lo más importante de todo es que las jugadoras sean un "grupo comprometido", con ganas y fe en lo que puedan hacer, Oca valoró mucho el hecho de que sigan saliendo "buenas generaciones" desde la base del waterpolo nacional.

"Van saliendo buenas generaciones que suman con mucha calidad y con talento y que demuestran desde la base que son buenas competidoras. Prácticamente en cada temporada, los equipos de categorías inferiores van haciendo podio y se quedan muy cerca. Eso asegura el relevo. Salen chicas con ganas, hambre y con capacidad", manifestó.

"Ojalá que ayude a llamar más la atención hacia el waterpolo y sirva de promoción. Si tenemos más visibilidad, estupendo. Todos lo que hacemos esto, lo hacemos porque nos encanta y lo seguiremos haciendo", comentó al ser preguntado por la película '42 segundos', inspirada en el equipo español y su andadura en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.

La selección española femenina de waterpolo se proclamó este año campeona de Europa, por segunda vez consecutiva, después de derrotar por 9-6 a Grecia en la final de Split (Croacia). Un éxito que sigue a logros anteriores como las platas olímpicas de Londres 2012 y Tokyo 2020 o el oro Mundial en Barcelona 2013.

La Selección Española de Waterpolo femenina recibirá el próximo 8 de noviembre el Premio María de Villota en la categoría de Hazaña Deportiva, en la gala de los IX Premios María de Villota y XI Premios Ciudad de la Raqueta del 8 de noviembre en la Ciudad de la Raqueta de Madrid.

"Recibir un premio como este es un honor. Todo el equipo se siente muy orgulloso. Además, este reconocimiento siempre ayuda a que las jugadoras se sientan reconocidas y que se valoren los éxitos que se han ido consiguiendo durante estos años", aseguró Oca al respecto.