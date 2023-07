Miki Oca: "El objetivo es conseguir la plaza olímpica, sería una gran satisfacción"

"Competir va de centrarte en lo que tienes delante, cuando empiezas a levantar los pies del suelo es cuando pierdes el equilibrio"

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de waterpolo, Miki Oca, insistió en que el "objetivo" en el Mundial de Fukuoka (Japón) es "conseguir la plaza olímpica", un logro que le produciría "una gran satisfacción", aunque advirtió de que deben "dar pasos firmes" y evitar "levantar los pies del suelo" para no "perder el equilibrio", teniendo en cuenta que son "capaces de ganar a cualquiera".

"Conseguir la plaza olímpica es un poco el objetivo, te podría decir que prácticamente es el de todos los países. Sería una satisfacción muy grande. A partir de ahí, vamos a trabajar para que eso sea posible", valoró Oca en una entrevista a Europa Press.

El técnico está "con ganas y con ilusión" ante un nuevo gran torneo, aunque el último recuerdo, en Budapest el año pasado, no es el mejor, con un quinto puesto, tras caer en cuartos de final con Estados Unidos. "Evidentemente, a nadie le gusta eso, pero es completamente posible o sea que no es una locura ni nada por el estilo, no es un fracaso", indicó.

"Los primeros puestos los cogen equipos como Estados Unidos, Hungría, Holanda e Italia. Trataremos de dar cada paso lo más firme posible y dar lo mejor de nosotros, que la competición nos diga dónde estamos", agregó sobre las opciones del equipo español.

Y estas pasarán por ir partido a partido, sin penar más allá, para no repetir errores del pasado. "Precisamente, porque llevamos muchos años en la competición, sabemos cómo es la competición", avisó. "Y en la competición, la mejor manera de afrontarla es centrándote en lo que tienes delante y lo que tienes que hacer en cada momento. En el momento que empiezas a levantar los pies del suelo es cuando pierdes el equilibrio", advirtió.

"Lo mejor es ser conscientes, y lo somos, de la capacidad que tiene el grupo, de que somos capaces de competir con cualquiera y ganar a cualquiera. Y ser conscientes también de que tenemos equipos enfrente que son capaces de ganar a cualquiera. Entonces, sabiendo de la dificultad y nuestras posibilidades, a dar lo mejor de nosotros e ir a por todas", remarcó como los pasos a seguir en el torneo que se disputa en Fukuoka entre el 14 y el 30 de julio.

La selección española debutará este domingo (05.00 horas) ante Países Bajos, con Israel y Kazajistán también en su grupo. Y llegan después de ese amargo quinto puesto en el último Mundial, un golpe que dio alas a un equipo que poco después conquistó el Europeo y la Liga Mundial, además de hacerse con el bronce en la Copa del Mundo.

Un currículum que convierte a esta selección femenina en una de las grandes bazas españolas en el torneo, aunque Oca prefiere no hacer conjeturas ni pronósticos. "Es un poco apostar o jugar a la ruleta", explicó. "Lo que está claro es que queremos la plaza olímpica, que vamos a ir a por ella. Sabemos que hay otros equipos que lo hacen muy bien, que trabajan muy bien, con buenas jugadoras, buenos entrenadores y que también quieren esa plaza olímpica", apuntó.

"En el grupo hay una mezcla de veteranas y de jóvenes, y todas están teniendo bastante participación y papel importante. Tampoco te puedo decir exactamente cómo va a ir el Mundial, porque la competición va cambiando y va cambiando también el grupo y las jugadoras. Vamos a ver cómo va yendo la competición, pero lo que está claro es que tanto veteranas como jóvenes son muy importantes", aplaudió.

Y quiso destacar la ilusión de todo el grupo como uno de los ingredientes para creer en el grupo. Un logro que "no es del cuerpo técnico", sino "de ellas". "Ya son capaces de mantener esa ilusión y esas ganas como si fueran jóvenes que están empezando, y eso es una cosa que hay que reconocerles. Ojalá que tengamos esa ilusión durante mucho tiempo en el grupo, porque es fundamental para el trabajo del día a día y luego para competir", deseó.

Finalmente, el seleccionador quitó importancia al calendario tan cargado que se avecina en 2024 y 2025, con Mundiales en Doha (Catar) y Kazán (Rusia), el Europeo en Tel Aviv (Israel) y los Juegos de París. "Es una novedad, algo completamente nuevo que nunca hemos tenido antes, pero es igual para todos, todos los países vamos a tener las mismas condiciones. Así que no quiero perder mucho tiempo dándole vueltas, simplemente que es lo que hay", concluyó.