La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se reúne con las federaciones deportivas en la sede del COE - CSD/COE

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se ha reunido este viernes en la sede del Comité Olímpico Español (COE), en Madrid, con dirigentes de las federaciones deportivas españolas, una reunión impulsada por el presidente del COE, Alejandro Blanco, y en la que las partes han dialogado para tratar de "fortalecer el modelo federativo".

Durante el encuentro, en el que también han estado presentes el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes; el director General de Deportes del CSD, Fernando Molinero; y la secretaria general del COE, Victoria Cabezas; Tolón aseguró que las federaciones deportivas constituyen un pilar esencial de un modelo deportivo en el que el Gobierno "cree firmemente".

La ministra, que se reúne por primera vez con las federaciones desde su nombramiento en diciembre de 2025, trasladó también su voluntad de seguir avanzando de manera conjunta para reforzar el papel del deporte como "política pública estratégica", desde una vocación de escucha y colaboración.

Además, dio las gracias al presidente del COE, Alejandro Blanco, y reconoció "su incansable labor" y sus más de veinte años de dedicación al frente de la entidad olímpica. También destacó que el presente del deporte español es fruto del trabajo diario del COE y de las federaciones deportivas, cuya labor y resultados "llenan de orgullo" a todo el país.

Tolón reconoció además el papel imprescindible de las federaciones deportivas en la detección y desarrollo del talento, desde edades tempranas hasta el alto nivel, así como en la proyección internacional de España, ya sea a través de la organización de eventos deportivos o de la participación en los principales espacios de decisión a nivel global.

Por otra parte, recalcó que el Gobierno seguirá impulsando el deporte "como una verdadera política de Estado, garantizando estabilidad, inversión sostenida y cooperación leal".

Por último, aseguró que la creación del Comité Ejecutivo del Deporte Español, anunciada en la sede del COE el pasado mes de diciembre, y que estará compuesto por el CSD, el COE y el Comité Paralímpico Español (CPE) ofrecerá un instrumento clave para que "el deporte español juegue en los próximos años su mejor partido".