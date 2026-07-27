Milagros Tolón se reúne este martes con las federaciones deportivas españolas, el COE y el CPE

Archivo - La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se reunirá este martes con el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco; el presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Alberto Durán; y con representantes de las federaciones deportivas españolas.

La reunión, en la que le acompañará el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, servirá para dar a conocer los detalles del apoyo económico del Gobierno a estas entidades en 2026.