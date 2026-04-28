Milagros Tolón: "Si fuera por el Gobierno, la final del Mundial sería en España, vamos a trabajar para ello"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, comparece ante la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Senado - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, dejó claro este martes que no es el Gobierno quien decide dónde será la final del Mundial de Fútbol de 2030, pero que si por él fuera, "sería en España" y que es por eso para lo que van a "trabajar".

"Sabe que el Gobierno no tiene que decidir dónde es la final. Si fuera por el Gobierno, por supuesto que en España, y vamos a trabajar para que sea en España. Vamos a trabajar para que sea en España porque el Gobierno ya estaba trabajando con la FIFA, no solamente para crear esas comisiones que nos marca la FIFA sino con nuestra gobernanza para llevar a cabo ese Mundial", replicó Tolón a una pregunta del senador del PP Vicente Azpitarte durante su comparecencia en la Comisión de Educación del Senado.

La ministra recalcó que esta Copa del Mundo "es un acontecimiento tan importante" para el país y "una de las grandes oportunidades que tiene por delante el deporte español", y que ya "el pasado 5 de marzo" hubo una reunión de la Comisión Interministerial "para su preparación" y en la que se acordaron "poner en marcha ocho grupos de trabajo".

"Estos grupos de trabajo ya están trabajando y abordando ámbitos claves como es el marco legal, la seguridad, las sedes, las infraestructuras deportivas, los alojamientos y el servicio a los equipos, el deporte y la movilidad, la tecnología, la comunicación y la coordinación institucional necesaria para afrontar con éxito el Mundial 2030", añadió Tolón.

La dirigente también repasó las líneas de un proyecto que "plantea una visión basada en tres grandes ejes como son promover la actividad física como elemento esencial de salud pública, reforzar el ecosistema deportivo como un sector económico también estratégico, y apoyar el alto rendimiento".

La ministra afirmó que el Gobierno entiende "el deporte en toda su dimensión, como bienestar y calidad de vida, pero también como escuela de valores y de convivencia, y también como un sector económico que es dinámico y que genera empleo innovación y proyección internacional".

En este sentido, enfatizó que desde el año 2018 se ha realizado "la mayor inversión pública en deporte" de la historia "reciente", destinando 2.121 millones de euros, "1.000 millones más que en el periodo 2012-2018", y que el presupuesto del Consejo Superior de Deportes alcanzó, "sólo en el 2025, los 324 millones de euros, un incremento del 56 por ciento desde el año respecto al año 2018".

Tolón subrayó el "salto cualitativo en las políticas de apoyo al deportista" que se pueden ver reflejadas en el programa 'Team España', la modernizacion de los Centro de Alto Rendimiento y los Centros de Tecnificación "con más de 150 millones invertidos", y el apoyo a las federaciones deportivas, a las que han distribuido "más de 876 millones de euros" y han aumentado su financiación "en más de un 90 por ciento".

La titular de Deportes habló también del refuerzo al PROAD y de los "más de 3.000 deportistas de alto nivel" que han recibido ayudas para cotizar a la Seguridad Social con una inversión superior a 7,5 millones de euros. "El objetivo es avanzar hacia una equiparación progresiva de los derechos de los propios deportistas con el resto de los ciudadanos", advirtió.

Milagros Tolón explicó que "el deporte es también una herramienta fundamental para avanzar en algo tan importante como es la igualdad y la cohesión social" y citó algunos avances en materia deportiva como la tramitación del Real Decreto que va a regular la recaudación de las quinielas y su distribución, "lo que permite garantizar la estabilidad del sistema deportivo y apoyar también el crecimiento del deporte femenino profesional, con la inclusión de la Liga F entre las beneficiarias de estos recursos".

"Asimismo, estamos tramitando el nuevo Comité Ejecutivo del Deporte Español, anunciado por el presidente del Gobierno el pasado mes de diciembre y que integra ya al CSD, al Comité Olímpico Español y al Comité Paralímpico Español, con el objetivo es reforzar la coordinación institucional y, sobre todo, avanzar en una dirección compartida para el desarrollo del deporte español y el apoyo, como no, a nuestros y nuestras deportistas", sentenció.