Miquel Blázquez publica 'Mentalidad Topuria', las claves del éxito del 'Matador'.

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El periodista Miquel Blázquez publica el libro 'Mentalidad Topuria', las claves del éxito del 'Matador', el luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria que se proclamó campeón del mundo del peso pluma de la UFC el pasado febrero tras derrotar al australiano Aleksander Volkanovski gracias a una sólida mentalidad enfocada a la victoria.

Gracias a este libro, editado por Roca Editorial y que saldrá a la venta el 6 de junio, el lector podrá poner en práctica las estrategias de liderazgo, espiritualidad, superación, disciplina, motivación y autoconocimiento de 'El Matador'.

Desde la técnica de la visualización o manifestación hasta su profunda espiritualidad pasando por sus rutinas de entrenamiento y su revolucionaria forma de comunicar, este libro desvela todos los secretos que han convertido a Ilia Topuria en campeón del mundo de la UFC para poder emplear sus estrategias en tus propios combates.

"Let's go. Dios está conmigo, él me preparó para esto. Es hora de cumplir el sueño. No hay miedo", dijo Ilia Topuria.

Miquel Blázquez, con más de 200.000 seguidores en Twitter y 90.000 en Instagram, es periodista deportivo y colabora con E-Notícies, The Sportsman y Flashscore.