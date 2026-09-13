Miquel Mañé se proclama en Pamplona campeón del mundo de gimnasia aeróbica por tercera vez

Miquel Mañé en el podio con su medalla de oro de campeón del mundo de gimnasia aeróbica - RFEG

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El gimnasta español Miquel Mañé se proclamó este domingo por tercera vez campeón del mundo de gimnasia aeróbica durante los Mundiales disputados en el Navarra Arena de Pamplona, donde repitió los títulos de 2021 en Bakú y de 2024 en la italiana Pesaro.

Según informó la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG) en nota de prensa, Mañé se colgó el oro con una puntación de 20.550, la más alta del campeonato para unir este éxito a los bronces logrados en la jornada del sábado en la clasificación general por equipos y en el trío, donde también formaba parte el propio deportistas catalán.

Este llegaba a Pamplona como máximo favorito tras haber ganado las dos Copas del Mundo disputadas este año y conseguir el primer puesto en la ronda clasificatoria, confirmándolo en una final donde sumó 20.550 puntos, que no pudieron superar ninguno de sus principales rivales que participaban posteriormente.

Así, el italiano Davide Nacci, segundo el sábado, sumaba 20.350 puntos que no le dieron para superar a Mañé en un podio que completó el rumano Leonard Manta, bronce.

La representación española de la jornada dominical contó también con Eric Gutiérrez, octavo en la final individual, así como el grupo formado por Martina Gil Olmeda, Carles Guillem Domenech, Valeria Machuca Bernal, Nacho Viguer y Piero González que fue quinto en una final dominada por China, mientras que el conjunto de aerodance compuesto por Claudia Casa, Pablo Gallego Martí, Paula García, Lucía Gil, Carla Quintero, Eduardo Roca, Carla Vicent y Vicent Lucas no pudo conseguir medalla.