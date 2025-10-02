Miquel Travé roza las medallas en C1 en los Mundiales de Piragüismo Slalom

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El palista español Miquel Través rozó las medallas este jueves en la final de la modalidad de C1 de los Campeonatos del Mundo de Slalom que se están disputando en Sidney (Australia) en la que concluyó en la cuarta posición.

En el C1 masculino, España metió en la final a dos de sus tres representantes en las semifinales, donde el mejor fue el joven Oier Díaz, que en julio se proclamó campeón del mundo junior de esta prueba, y que finalizó con el séptimo mejor tiempo. Travé, por su parte, no realizó un buen descenso y terminó un puesto por detrás, a 1.87 segundos del mejor tiempo, mientras que Marc Vicente no pasó el corte de los 12 mejores al acabar vigesimoprimero.

Sin embargo, en la lucha por las medallas, Travé mejoró mucho sus prestaciones y firmó una gran bajada que le colocó provisionalmente en puesto de podio. Sin embargo, en el último momento, el francés Nicolas Gestin, el mejor en las semifinales, le dejó sin bronce al firmar el mejor tiempo y proclamarse campeón del mundo, enviando al de La Seu a la cuarta posición a 86 centésimas del bronce que se llevó el australiano Kaylen Bassett, con el británico Ryan Westley, plata. El irundarra Díaz fue undécimo, lastrado por una penalización por toque en la puerta 11.

Menos suerte hubo en el C1 femenino donde ninguna de las dos palistas españolas pudo pasar a la final. Miren Lazkano concluyó en la decimonovena posición, y Nuria Vilarrubla, que había sido la mejor en la clasificación, última tras tocar cinco puertas y saltarse la 10 tras volcar con su canoa.