Mirambell llega en Saint Moritz a las 80 pruebas en Copa del Mundo

Publicado 24/01/2019 14:07:42 CET

"Trataré de hilar fino con las trazadas para luchar por el 'Top 20'"

BARCELONA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Ander Mirambell alcanzará las 80 citas en la Copa del Mundo de Skeleton este fin de semana con la disputa de la prueba de Saint Moritz (Suiza), una de las 'catedrales' de este deporte, donde intentará regresar al 'Top 20' pese a no estar en sus mejores condiciones físicas tras el obligado parón por lesión.

No obstante, Mirambell afronta esta prueba en mejores condiciones físicas que la competición precedente de Innsbruck (Austria), celebrada hace justo una semana, y volverá a luchar por sumar los máximos puntos posibles y tratar de estar entre los veinte mejores.

El de Barcelona ha tenido esta semana para recuperarse, con el apoyo de su fisio, Fidel Sust, y de su preparador físico, Bernat Buscà, para reforzar la zona de la antigua lesión de la espalda. "Gracias a ellos estoy un poco mejor que en Innsbruck", señaló el piloto. "Ya puedo hacer cualquier cosa de pie, el problema reside ahora cuando me agacho, porque noto aún mucha tensión y no soy capaz de empujar bien. Me he reservado un poco con el objetivo de estar mañana al cien por cien", argumentó.

El hándicap en la salida podrá compensarse, según Mirambell, con su pilotaje. "En esta pista la arrancada no es tan fundamental como en Austria, y trataré de hilar fino con las trazadas para intentar luchar por el 'Top 20'", subrayó.

"Lo veo difícil, sinceramente, pero si hay un circuito donde me encuentro cómodo es aquí. Vamos a aprovechar el trazado más largo del mundo para sacar ventaja del pilotaje e intentar suplir las deficiencias de la salida", admitió el catalán.

El orden de salida, una vez más, será también determinante. "Ojalá salga de los últimos, puesto que en Saint Moritz, cuando calienta el sol, la pista puede estar casi 3 décimas más rápida en apenas 40 minutos", explicó el piloto español.

En cuanto a afrontar su carrera número 80 en Copa del Mundo, se mostró contento. "No hay muchos pilotos en el circuito con cifras de participación superiores a esta, apenas algunas leyendas como los hermanos Dukurs o Tretiakov", apuntó. "Llegar a este hito es algo mágico", remarcó.

"Cuando aterricé en el skeleton en 2005 soñaba con estar entre los mejores. Es cierto que ha habido más momentos ligados a la supervivencia, pero para venir del país que venimos, llegar a 80 carreras, no haber perdido la categoría nunca y estar siempre luchando entre los mejores es para sentirse orgulloso", se sinceró.