Mireia Belmonte y Hyundai celebran tres ediciones del proyecto 'Open Promesas Mireia Belmonte'. - HYUNDAI

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Hyundai Motor España y la nadadora Mireia Belmonte, cuádruple medallista olímpica -un oro, dos platas y un bronce- en los Juegos de Londres y Río de Janeiro, han celebrado las tres ediciones del proyecto 'Open Promesas Mireia Belmonte', iniciativa que desde 2023 ha trabajado para descubrir, inspirar y potenciar a las futuras promesas de la natación española.

Concebida como una plataforma para el fomento del deporte desde la base, la competición se ha consolidado como un referente nacional en categorías alevines e infantiles. A lo largo de sus tres ediciones -2023, 2024 y 2025- el proyecto ha reunido a más de 3.000 niños y niñas en algunas de las piscinas más emblemáticas del país.

"Cada edición demuestra que cuando ofrecemos oportunidades, el talento joven responde con pasión. Ver a miles de niños y niñas llenando piscinas de energía y sueños nos impulsa a seguir creciendo. Esta competición no solo forma deportistas: enciende vocaciones, construye confianza y demuestra que el futuro del deporte se escribe desde la base, con esfuerzo, ilusión y un camino lleno de posibilidades", comentó Elena Gris, directora de Marketing de Hyundai Motor España.

El 'Open Promesas Mireia Belmonte' ha estado presente en Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Castellón, Torrevieja y Santiago de Compostela. Cada edición ha consistido en pruebas independientes, conformando un circuito nacional diseñado para promover la participación, la motivación y el desarrollo deportivo desde la base.

El calendario de actividades ha tenido lugar cada temporada entre los meses de octubre y enero, consolidando un espacio anual estable para el encuentro entre talento joven y formación técnica.

Esther Noguera, CMO & Activations Director de CA Sports, agencia de Marketing deportivo de Havas, destacó que han trabajado junto a Hyundai para convertir este proyecto en una "sólida plataforma" de activación de su estrategia de patrocinio deportivo.

"Estamos muy felices de haber construido a lo largo de estas tres ediciones, una iniciativa con recorrido que inspira a jóvenes deportistas a través de una experiencia realmente significativa y que deja un legado positivo en el deporte base", manifestó Noguera.

Como parte más exclusiva del proyecto, los campeones de cada sede han tenido la oportunidad de vivir un fin de semana de tecnificación junto a Mireia Belmonte en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat. A lo largo de las tres ediciones, más de 50 niños y niñas han disfrutado de esta experiencia y han entrenado y recibido consejos de una de las deportistas más laureadas de la historia de la natación española.