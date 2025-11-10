Miriam Casillas logra la primera victoria española en una década en la Copa del Mundo Femenina de Triatlón

La española Miriam Casillas logra la victoria en la Copa del Mundo de Triatlón de San Pedro de la Paz
La española Miriam Casillas logra la victoria en la Copa del Mundo de Triatlón de San Pedro de la Paz
Publicado: lunes, 10 noviembre 2025 0:07

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miriam Casillas se impuso este domingo en la prueba de San Pedro de la Paz (Chile), correspondiente a la Copa del Mundo de Triatlón, lo que significó el primer triunfo de una española en este circuito en una década.

La deportista extremeña labró su victoria gracias a su rendimiento en la natación y en el ciclismo, y pese a una penalización de 10 segundos durante la carrera a pie para imponerse por delante de la francesa Jeanne Lehair y la canadiense Sophie Howell.

Casillas ya estuvo en el grupo delantera tras la prueba de natación y luego formó parte del que abrió brecha en el segmento de ciclismo, pero recibió una penalización de 10 segundos en la carrera a pie. Sin embargo, la española, acompañada por Howell, también penalizada, aceleró a falta de un kilómetro para distanciarse de la norteamericana y enfilar la meta. Antes de cruzarla, cumplió su sanción y pudo saborear la victoria, mientras que la canadiense fue superada por Lehair.

"Me enteré de la penalización en la primera vuelta de la carrera a pie. A veces, cuando tienes un mal momento, te esfuerzas más, y eso fue lo que hice. Creo que la penalización me dio un impulso extra, y es un gran resumen de mis dos últimos años. He tenido momentos muy difíciles, pero hoy estoy aquí y es increíble ganar tras una escapada en la natación", dijo tras el triunfo una Miriam Casillas que no subía al podio de la Copa del Mundo desde 2019 y que ha lidiado con problemas físicos durante los dos últimos años.

Además, en la prueba masculina, aunque no hubo triunfo español, sí hubo doble podio gracias a la segunda posición de David Cantero y la tercera de Sergio Baxter, únicamente superados por el brasileño Manoel Messias.

