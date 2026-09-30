Nace NFL Culture Club Madrid para celebrar la conexión de la NFL con la cultura de España, Hispanoamérica y EEUU. - NFL

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La National Football League (NFL) ha desvelado este miércoles el nacimiento de 'NFL Culture Club Madrid', una experiencia que forma parte de la programación de Hispanidad 2026 de la Comunidad de Madrid, donde Estados Unidos es el país invitado, y que se celebrará del 8 al 10 de octubre en la Fundación Ortega-Marañón.

El evento llevará el universo de la liga de fútbol estadounidense más allá del terreno de juego y explorará cómo la cultura española, hispanoamericana y estadounidense conecta con el universo de la NFL a través de la música, la gastronomía, la moda, la fotografía, el cine y el deporte, con nombres propios como Raul Clyde, entre otros artistas y creadores.

Durante tres días, NFL Culture Club Madrid ofrecerá conciertos y sesiones musicales, exposiciones, proyecciones, encuentros, entrevistas, experiencias gastronómicas y contenidos vinculados a algunos de los principales referentes de la cultura y la creatividad del mundo hispanohablante.

La entrada será gratuita y simplemente requerirá registro previo a través de NFL OnePass, donde también estará disponible toda la información sobre los horarios y la programación. El espacio abrirá el jueves 8 y el viernes 9 de octubre de 18:00 a 21:30 horas, y el sábado 10 de octubre de 12:00 a 20:30 horas.

La iniciativa nace en un momento en el que la cultura hispana ejerce una influencia internacional cada vez mayor y conecta a millones de personas a ambos lados del Atlántico a través del idioma, la música, la gastronomía, la moda y el arte.

NFL Culture Club Madrid utilizará el deporte, a través de la cultura y el universo de la NFL, como un nuevo punto de encuentro entre estas comunidades, dentro de las actividades vinculadas a Estados Unidos como país invitado de Hispanidad.

Madrid será el escenario de esta celebración de la identidad cultural española e hispana, que unirá algunos de sus rituales y expresiones más reconocibles con elementos tradicionales de la NFL. Desde el 'tailgating' reinterpretado a través del aperitivo, las tapas y la gastronomía hispana hasta camisetas de los equipos transformadas por diseñadores o la mirada de fotógrafos que retratarán el fútbol americano desde códigos visuales propios de la cultura española.

"La cultura hispana tiene una enorme presencia en Estados Unidos y forma parte también de la comunidad de la NFL. Con NFL Culture Club Madrid queremos celebrar ese vínculo que conecta España, Hispanoamérica y Estados Unidos a través del deporte, la música y la cultura", señaló Rafa de los Santos, director de NFL España.

"Además, formar parte de Hispanidad 2026 tiene un significado muy especial este año porque tiene a Estados Unidos como país invitado. Es una oportunidad extraordinaria para reunir a estas comunidades en Madrid y mostrar que existen muchas formas de conectar con la NFL, también más allá del terreno de juego", añadió.

MÚSICA, GASTRONOMÍA, FOTOGRAFÍA, CINE Y MODA

La música será uno de los grandes ejes de NFL Culture Club Madrid. Vreno Yg abrirá la programación el jueves 8 de octubre, mientras que Toro actuará el viernes 9 y Raul Clyde el sábado 10. La programación musical se extenderá durante los tres días con diferentes sesiones y selectores, entre ellos La Granja Sound, mami y Miss Aleta.

Además de las actuaciones en directo, habrá encuentros con los artistas, contenido exclusivo y experiencias para los fans. La cita contará con una sala de lo más especial, la RIMAS Room, que estará abierta al público durante los tres días.

RIMAS es una de las compañías discográficas más influyentes de la música latina y casa de artistas como Bad Bunny. Nacida en Puerto Rico y con una clara vocación internacional, su presencia refuerza uno de los objetivos de la iniciativa: explorar cómo la cultura hispana conecta con el universo de la NFL a través de la música y la cultura.

La gastronomía trasladará a Madrid uno de los grandes rituales de la NFL. El Tailgate Tapas reunirá sabores de España, Hispanoamérica y Estados Unidos para reinterpretar el tradicional tailgating previo a los partidos.

La fotografía ofrecerá otra de las conexiones entre ambos mundos. La programación acercará al público historias sobre comunidades vinculadas al fútbol americano en México y España, además de una mirada detrás del espectáculo del halftime de la Super Bowl. Jugadores de la NFL, cheerleaders y otros protagonistas del fútbol americano en España formarán parte de una exposición creada específicamente para NFL Culture Club Madrid.

El cine y el audiovisual también tendrán un espacio propio, con una selección de cortometrajes, documentales y producciones que exploran las conexiones hispanoamericanas. La moda completará la propuesta con FRSH, que estará presente con una colección vinculada al universo de NFL Culture Club Madrid.

Durante el evento, además, habrá espacio para uno de los grandes iconos visuales del deporte estadounidense: las camisetas de diferentes equipos de la NFL. NFL Culture Club Madrid contará con un programa de charlas abiertas al público que conectará las distintas disciplinas. Deportistas, jugadores y leyendas de la NFL, artistas, diseñadores, fotógrafos, cineastas y creadores compartirán sus experiencias y abordarán la relación entre deporte, creatividad, identidad y cultura.