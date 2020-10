Nacho Dean y Odile Rodríguez de la Fuente hablarán este jueves sobre cambio climático en las WITL Talks by DKV

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El aventurero Nacho Dean y la divulgadora Odile Rodríguez de la Fuente serán los ponentes este jueves (20:00 horas) de la nueva edición de las WITL Talks by DKV, las charlas telemáticas impulsadas por la plataforma de contenidos inspiradores 'Where is the limit?', liderada por el ex CEO de GAES Antonio Gassó.

En este caso, la charla tratará sobre medioambiente y cambio climático, y tendrá por objetivo dar a conocer las consecuencias y soluciones sanitarias, económicas y ambientales de esta grave problemática, además de concienciar sobre la importancia de frenarla.

Nacho Dean es naturalista, aventurero profesional y divulgador.

Es la primera persona en la historia en dar la vuelta al mundo

caminando y unir nadando los 5 continentes. Más allá de la gesta, lo

realmente importante es el propósito por el que emprende sus

expediciones: la conservación del Planeta.

De 2013 a 2016 dio la vuelta al mundo caminando, una expedición que le llevó a recorrer 4 continentes, 31 países y 33.000 kilómetros a pie para documentar el cambio climático. Entre 2018 y 2019 completaba la Expedición Nemo, desafío que le ha llevado a unir nadando los 5 continentes para lanzar un mensaje de conservación de los océanos.

Por su parte, Odile Rodríguez de la Fuente, hija de Félix Rodríguez de la Fuente, en 2004 creó la fundación con el nombre de su padre y ha centrado sus esfuerzos divulgativos en el reto que el cambio climático

supone para la humanidad.

Rodríguez de la Fuente hablará sobre cómo enfocar el cambio climático desde lo aprendido a raíz de la crisis global provocada por la pandemia de la COVID-19.

Al margen de ellos, también intervendrán en la conferencia virtual Valentín Alfaya, Director de Sostenibilidad de Ferrovial y Presidente del Grupo Español para el Crecimiento Verde, y Marta Pahissa, ambientóloga y responsable de Transformación Ambiental en DKV Seguros.