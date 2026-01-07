Nadia Battocletti, otra gran estrella para el WIT Madrid 2026

Archivo - Nadia Battocletti - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La subcampeona olímpica y mundial Nadia Battocletti será la gran figura del World Indoor Tour Madrid 2026, después de la confirmación de su presencia este miércoles por parte de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

La cuarta parada del circuito mundial de World Athletics en categoría Gold, contará el 6 de febrero con una nueva estrella confirmada. Después de revalidar su título de campeona de Europa de campo a través en Lagoa, la fondista italiana aspira este invierno a ganar su primera medalla internacional bajo techo, el único escenario donde todavía no ha logrado subir al podio.

Madrid será una prueba de fuego para medir el estado de forma de Battocletti, doble campeona (de 5000 y 10.000 m) continental en Roma en 2024, subcampeona olímpica en las 25 vueltas en París, campeona de Europa de 10 km en Bruselas en 2025, subcampeona mundial de 10.000 m en Tokio el pasado mes de septiembre y bronce mundial en 5000 m, también en la capital nipona.

En el CDM Gallur, la italiana irá a por el récord nacional de 1500 metros, uno de los pocos que se le resisten. Battocletti se proclamó campeona de Europa por equipos con Italia el año pasado en Vallehermoso y en su regreso a Madrid tendrá a la portuguesa Patrícia Silva, las etíopes Birke Haylom, Saron Berhe y su propia compatriota Ludovica Cavalli como rivales.