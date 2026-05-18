El Natulim Sailing Team consolida su liderazgo en la Liga Iberdrola con una nueva victoria en Palma

La tripulación del Natulim Sailing Team celebra su victoria en Palma en la Liga Iberdrola 2026 - RFEV/BERNARDI BIBILONI

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Natulim Sailing Team, equipo femenino del Club Náutico Sevilla, afianzó su liderato en la Liga Iberdrola tras imponerse en la tercera prueba del circuito nacional, disputada este pasado fin de semana en aguas de la bahía de Palma.

El equipo sumó así su segundo triunfo consecutivo en el circuito nacional después de firmar una actuación sólida y muy regular en un campo de regatas especialmente técnico, donde brilló su tripulación formada por Carlota Massana, Ana Pujol, Ana Lobo, Sofía Basterra y Aina Lleonart.

Este grupo, según indicaron desde el equipo, destaca por su historia compartida ya que proceden de diferentes puntos de España y todas ellas comenzaron a navegar juntas en etapas infantiles, compitieron entre ellas a nivel internacional y, después de dejar la competición hace años, han vuelto a navegar y han formado equipo por primera vez para competir en esta liga.

Tras completar la fase clasificatoria entre las seis mejores tripulaciones, el Natulim Sailing Team supo mantener la calma en las 'Medal Races' donde tres segundos puestos le dieron el triunfo, el segundo consecutivo, por delante del equipo Surne del Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club, y del conjunto anfitrión Club Nautic S'Arenal. El circuito retomará su calendario tras el parón veraniego en septiembre, en la localidad gallega Vilagarcía de Arousa, antes de la gran final que pondrá el broche a la temporada en octubre, en Altea (Alicante).