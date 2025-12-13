Ndikumwenayo y Maayouf lideran las opciones de medalla españolas en el Europeo de Cross de Lagoa

Archivo - Thierry Ndikumwenayo - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los atletas Majida Maayouf, actual subcampeona de Europa de maratón, y Thierry Ndikumwenayo, bronce individual de cross, lideran las opciones de España en la 31ª edición del Campeonato de Europa de Campo a Través, que se celebrará este domingo en la localidad portuguesa de Lagoa.

Una delegación de 20 mujeres y 20 hombres españoles, seleccionados por José Peiró, se darán cita en el circuito situado en el pequeño Parque Urbano de Parchal, que cuenta con una longitud de 1.510 metros, en un único recorrido. En total, España se ha subido al podio en 29 de las 30 ediciones del campeonato, conquistando además 88 medallas.

El equipo masculino español buscará defender el oro por equipos de 2024 y lo hará con un bloque encabezado por Thierry Ndikumwenayo, bronce individual el año pasado en Antalya (Turquía). Junto a él estarán Abdessamad Oukhelfen, que afrontará su sexto Europeo de Cross y octavo en 2024; Aarón Las Heras, también integrante del equipo campeón el pasado año; Ilias Fifa, que regresa nueve años después de su última aparición continental en campo a través; Daniel Arce, que vuelve a esta cita 12 años después; y Said Mechaal, que debuta a nivel absoluto.

Por su parte, el equipo femenino absoluto contará con Majida Maayouf, actual subcampeona de Europa de maratón y que ya en 2024 corrió en el Mundial de Cross. La primera española hace unas semanas en el Cross de Atapuerca formará selección con Carolina Robles, vigente campeona de España y que en 2024 firmó su mejor Eurocross con un brillante 15º puesto; Idaira Prieto; Isabel Barreiro; Carla Gallardo; y Ángela Viciosa, que debutará como absoluta tras haber rozado el podio Sub-23 en 2023.

Además, el grupo dirigido por Peiró contará con un relevo mixto de mucho nivel y prácticamente nuevo, con la veterana Esther Guerrero como la única que repite respecto a Antalya y que formó parte del equipo que fue bronce en 2017 y oro en 2018, con los debuts de dos atletas habituales de pista como Mohamed Attaoui y Mariano García, y con la joven Sub-20 Marta Mitjans.

--SELECCIÓN DE ESPAÑA PARA EL EUROPEO DE CROSS.

Absoluto masculino: Daniel Arce, Ilias Fifa, Aarón Las Heras, Said Mechaal, Thierry Ndikumwenayo y Abdessamad Oukhelfen.

Absoluto femenino: Isabel Barreiro, Carla Gallardo, Majida Maayouf, Idaira Prieto, Carolina Robles y Ángela Viciosa.

Relevo mixto: Mohamed Attaoui, Mariano García, Esther Guerrero y Marta Mitjans.

Sub-23 masculino: Mesfin Escamilla, Rubén Leonardo, Ciro Martín, Jaime Migallón, Martín Segurola y Aleix Vives.

Sub-23 femenino: Mireya Arnedillo, Jimena Blanco, Jihad Essoubai, María Forero, Rocío Garrido y Marta Serrano.

Sub-20 masculino: Ander Aramendi, Óscar Gaitán, Alejandro Ibáñez, Andrés Lara, Mario Palencia y Guillermo Sánchez.

Sub-20 femenino: Andrea Buenavida, Sandra González, Claudia Gutiérrez, Inés Herault, Mara Rolli y María Viciosa.