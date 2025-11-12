La NFL arranca la "semana histórica" de su "mini Super Bowl" en Madrid

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Madrid ya ha iniciado la cuenta atrás definitiva de una "semana histórica" que culminará este próximo domingo en el Santiago Bernabéu con el primer partido de la historia en España de la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, que hará que se viva un ambiente "de Mini Super Bowl" en la capital.

"La NFL llama a esta semana una especie de Mini Super Bowl. Es un partido especial, con una presentación espectacular y un show del descanso que va a estar a la altura de cualquier Super Bowl porque Bizarrap y Daddy Yankee, son dos figuras de talla mundial", señaló Rafael de los Santos, director de 'NFL España', durante un acto con medios durante la noche del martes.

El directivo cifró en 11,3 millones los "aficionados que en algún momento han mostrado interés en la NFL" y que recordó que los Dolphins "tienen un vínculo cultural con España" y que hay otras dos franquicias, los Chicago Bears y los Kansas City Chiefs que están instalados en Madrid.

De los Santos confesó que era "increíble tener 19 partners para ser el primer partido en España" y celebró que tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de la capital se hayan mostrado en todo momento "comprometidos" con este partido. También habló del crecimiento en la comunidad digital de 'NFL España'.

Junto a De los Santos, estuvo por parte de la NFL, Gerrit Meier, director general y principal responsable de 'NFL International', recalcó que esta era una "semana histórica" y que en la liga estaban "emocionados" por este aterrizaje en España, donde no todo se reducía "al partido".

El directivo advirtió que España ya estaba "entre los principales países" para expandir la liga y aseguró que estaban "comprometidos" con continuar su vinculación. "Estamos muy orgullosos de acoger a miles de aficiones en un estadio icónico e histórico, propiedad del Real Madrid, una marca de referencia", subrayó.

En el acto también participó, Felipe Formiga, vicepresidente de Desarrollo Internacional de los Miami Dolphins, que recordó que están presentes en España "desde 2022", donde ya han realizado varios clínics de 'flag-football', la modalidad del fútbol americano sin contacto. "Nos vamos a quedar aquí desarrollando este deporte", indicó.

Por su parte, Jesús Álvarez, responsable LATAM y España de 'NFL Flag' repasó los proyectos en el país, "uno de los 15" que han elegido para desarrollar el 'flag-football' y donde 50 colegios repartidos entre Madrid, Barcelona y Zaragoza ya se han adherido al programa de la liga; mientras que Gerardo Chapa, responsable de contenido para LATAM y España, resaltó que el nuevo deporte olímpico "es una de las formas más poderosas para impulsar el fútbol americano".

Finalmente, José Petisco, vicepresidente de Mercados Estratégicos de EEMI en 'NetApp', el 'partner' oficial de infraestructura inteligente de datos de la NFL, apuntó que llevan "20 años" colaborando con la liga estadounidense, "a la que han aportado innovación a través de la estructura de datos inteligentes". "Estuve a principios de septiembre en el partido de Sao Paulo y la expectación la veo superada en Madrid", admitió.