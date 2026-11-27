Archivo - 450 personas disfrutan de la primera gran fieste de la NFL en San Mamés. - ATHLETIC CLUB - Archivo

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La NFL y el Athletic Club reunieron este jueves a cerca de 500 aficionados al fútbol americano en San Mamés para celebrar el Día de Acción de Gracias, en la segunda edición de la NFL Experience Bilbao que tuvo como protagonista la retransmisión del partido que enfrentó a los Chicago Bears y los Detroit Lions, un duelo que terminó ganando los de Chicago por 35-39 gracias a un touchdown a falta de 3 segundos para finalizar el encuentro.

Antes de que comenzara el duelo, los asistentes a San Mamés ya pudieron poner a prueba su puntería en los juegos de precisión de pase, fotografiarse en los espacios temáticos y compartir la previa en la zona de tailgate, que recreó una de las tradiciones de los aficionados de la NFL antes de cada partido.

Zonas que continuaron disponibles para los asistentes durante el partido, el cual se podía seguir tanto por la pantalla gigante como por las diferentes que estaban repartidas por toda la sala. La propuesta permitió disfrutar a seguidores habituales de la NFL y a quienes se acercaban por primera vez a este deporte.

Esta cita tan especial en el Día de Acción de Gracias dio continuidad a la colaboración entre la NFL y el Athletic Club, que el año pasado también celebraron juntos 'Thanksgiving' en el mismo San Mamés. Además, supuso un nuevo encuentro de la afición vizcaína con los Chicago

Bears. A finales de octubre, la franquicia de Chicago visitó las instalaciones de Lezama para impartir varias sesiones de flag football y la leyenda Roberto Garza, además de estar en esos clinics, presenció el encuentro entre Athletic Club y Getafe desde el palco.

EL director general de NFL España, Rafa de los Santos, apuntó que 'Thanksgiving' es "una de las grandes tradiciones de la NFL" que reúne a familiares y amigos. "Volver a Bilbao y agotar las entradas demuestra la pasión con la que se vive la NFL en el País Vasco y nos anima a seguir acercando nuestro deporte a todos los aficionados. Quiero agradecer al Athletic Club que nos haya vuelto a abrir las puertas de su casa", agregó.

Tras las citas de Sevilla, Mallorca y Bilbao, la próxima parada será la NFL Experience Barcelona. El domingo 6 de diciembre, el RCDE Stadium acogerá, de la mano del RCD Espanyol, la watch party oficial del partido en el que los Chicago Bears recibirán a los Jacksonville Jaguars.