Nike rediseña la zapatilla Alphafly 4, más ligera y con un 10 por ciento más de retorno de energía. - NIKE

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La multinacional deportiva Nike ha presentado la nueva zapatilla de competición para maratón Alphafly 4, un modelo rediseñado integralmente que proporciona un 10 por ciento más de retorno de energía que su predecesora y reduce un 5 por ciento su peso.

La nueva Alphafly 4 de Nike, disponible desde este jueves en un lanzamiento anticipado en su página web y que se distribuirá de forma general el 29 de octubre, es el resultado de años de estudio sobre el impacto de la fatiga en el rendimiento de los atletas.

El modelo incorpora la nueva espuma ZoomX LT, que resulta hasta un 17% más ligera que la versión convencional y ofrece un 8% más de retorno energético. Asimismo, la estructura integra un tejido Atomknit libre de costuras, unidades Air Zoom ajustadas en el antepié, una placa Flyplate de fibra de carbono y la suela ligera Fast Shot para optimizar la tracción.

El atleta Addisu Gobena, vencedor en el maratón de Sídney con este modelo, ha asegurado que el calzado le ha aportado confianza durante todo el recorrido y demuestra las posibilidades de evolución en la larga distancia.

"Cuando la carrera se puso difícil, confié en todo el trabajo que había hecho y en la zapatilla que llevaba. Como atletas, siempre perseguimos lo siguiente, y creo que Alphafly 4 demuestra todas las posibilidades que existen para seguir llevando el rendimiento en maratón más lejos", comentó.

Las innovaciones de la saga recogen también la experiencia de corredores como Eliud Kipchoge, Kelvin Kiptum o Sifan Hassan. La zapatilla se engloba dentro de la línea de competición Nike Racing, orientada a distintos perfiles de deportistas y distancias.

Alphafly 4 forma parte de la línea de zapatillas Nike Racing, una colección innovadora concebida para diferentes corredores, distancias y objetivos, tanto si se enfrentan por primera vez a una línea de salida como si buscan correr más rápido una carrera de 10 kilómetros, superar su mejor marca personal en maratón o arañar un segundo a un registro histórico.