Niko Shera queda séptimo en el Campeonato del Mundo de judo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El español Nikoloz Sherazadishvili ha quedado séptimo este miércoles en la categoría de -100 kg del Campeonato del Mundo de judo, que se está disputando en el Papp László Arena de Budapest (Hungría), tras perder contra el azerbaiyano Zelym Kotsoiev en la repesca hacia las medallas.

Desde el Cuadro B del 'bracket', Niko Shera eludió treintaidosavos de final por 'ranking'. En dieciseisavos venció (-/0/1 vs -/1/-) al polaco Piotr Kuczera y en octavos derrotó (-/0/- vs 1/0/-) al georgiano Ilia Sulamanidze, pero en cuartos perdió (-/0/- vs 1/0/-) ante el ruso Matvey Kanikovskiy y después contra el azerí Kotsoiev por 1/1/- vs -/1/-.