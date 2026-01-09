Nil Llop acaba decimosexto en los 1.000 metros del Europeo de patinaje de velocidad sobre hielo

Nil Llop, durante una carrera. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El español Nil Llop, a escasas semanas de participar en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo, ha ocupado este viernes el decimosexto puesto en la prueba de los 1.000 metros del Campeonato de Europa de patinaje de velocidad sobre hielo, que se está disputando en Tomaszów Mazowiecki (Polonia).

De los tres representantes españoles en este Europeo, Llop fue el primero que compitió en el Arena Lodowa. Con su tiempo de 1:10.873 en la meta, a razón de 16.521 en la primera vuelta al pabellón, de 25.821 en la segunda vuelta y de 28.530 en la tercera y definitiva vuelta, el deportista catalán acabó en esa decimosexta plaza de 20 competidores.

Así, la medalla de oro fue para el polaco Damian Zurek (1:08.552), la de plata se la adjudicó el neerlandés Tim Prins (1:09.356) y el bronce se lo colgó el estonio Marten Liiv (1:09.610), dejando finalmente fuera del podio al también neerlandés Merijn Scheperkamp (1:09.660).