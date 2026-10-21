NNormal amplía su oferta técnica de montaña con su primera cápsula Alpine

Archivo - NNormal ha amplado su oferta técnica de montaña con su primera cápsula Alpine, testada por el deportista Kylian Jornet. - NICK DANIELSON - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca de material deportivo NNormal, fundada por Camper y el deportista de retos extremos Kilian Jornet en 2022, ha lanzado su primera cápsula Alpine, compuesta por cuatro prendas diseñadas para las actividades al aire libre como el montañismo, la escalada y el esquí de travesía.

La nueva colección reúne la chaqueta aislante Storen Jacket, los pantalones Alpine All Mountain Pants, la Tech Hoodie y la camiseta de primera capa Merino Long Sleeve. En conjunto, las piezas ofrecen un sistema de capas concebido para aportar protección, libertad de movimiento y durabilidad ante las condiciones cambiantes de la montaña.

El desarrollo de este equipamiento ha partido de los prototipos utilizados por el propio Kilian Jornet durante sus proyectos 'Alpine Connections' y 'States of Elevation'. Tras probarlas sobre el terreno y aplicar diversas mejoras, la firma ha perfeccionado estas cuatro prendas polivalentes orientadas a distintas modalidades de exploración montañosa.

El deportista Kilian Jornet ha explicado que trasladar el enfoque de rendimiento y durabilidad al terreno alpino ha sido un paso natural para la marca, ya que considera que correr, escalar y practicar esquí de travesía son distintas formas de explorar las mismas montañas.

"Era natural que NNormal desarrollara productos que reflejaran esta visión, trasladando nuestro enfoque en el rendimiento y la durabilidad a las exigencias del terreno alpino. Queríamos prendas versátiles en las que pudiéramos confiar para distintas actividades y seguir utilizando durante mucho tiempo", añadió Jornet.

Probadas en condiciones de frío y humedad en Noruega, las prendas incorporan materiales técnicos como el aislamiento PrimaLoft Gold, fabricado mediante un proceso para reducir emisiones, y el tejido exterior Pertex Diamond Fuse.