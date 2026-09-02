NNormal y Kilian Jornet presentan en Chamonix sus avances en innovación. - ANTTON GUARESTI

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca de deportes al aire libre NNormal y el deportista de retos extremos Kilian Jornet han reunido a más de cien profesionales del sector del trail running en Chamonix (Francia) en el encuentro 'Innovation is Never Finished', donde han compartido las novedades que prevé lanzar en los próximos meses.

La sesión ha contado con la presencia del consejero delegado de NNormal, Sito Luís Salas, y la responsable de producto, Birte Fahrbach, quien ha detallado que la estrategia de la compañía se articula en torno a la tecnología, el diseño y la construcción, y los materiales.

El cofundador de la firma, Kilian Jornet, ha intervenido para explicar el proceso de pruebas sobre el terreno de los últimos prototipos, entre los que se encuentran el 'Cooling Vest' y las zapatillas NN202, puestas a prueba en la prueba Western States.

Sobre el prototipo de las NN202, el atleta ha profundizado en los aspectos del sistema de cordones y el diseño del 'upper', avanzando que la llegada de este modelo al mercado se prevé para 2027. Tras las exposiciones, los participantes han formado parte de una sesión de preguntas y respuestas antes de concluir la jornada con un espacio de 'networking'.

Durante este intercambio final, los profesionales han conocido las distintas muestras presentadas que reflejan la evolución de los equipamientos exhibidos. La compañía, cuyos productos son diseñados en Mallorca y probados en Noruega fruto de la alianza entre Camper y Kilian Jornet, ha reafirmado de este modo la investigación y el testeo como ejes de su actividad.