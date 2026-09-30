La Nucía acogerá en abril de 2027 la XLVI Gala Nacional del Deporte y el Congreso de la AEPD

Reunión de la AEPD con el Ayuntamiento de La Nucía - AEPD

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Nucía (Alicante) acogerá el 12 de abril de 2027 la XLVI Gala Nacional del Deporte, que dará paso al día siguiente al LXIII Congreso de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD), por lo que la localidad alicantina volverá a convertirse en punto de encuentro del deporte y del periodismo deportivo nacional.

Será la cuarta ocasión en la que La Nucía sea sede de ambos eventos, después de haberlos acogido en 2015, 2019 y 2023. El Ayuntamiento de La Nucía y la AEPD ya han comenzado a trabajar conjuntamente en la organización de las dos citas y una delegación de la asociación se ha desplazado estos días a la localidad para mantener una reunión con el alcalde, Bernabé Cano, y el concejal de Deportes, Sergio Villalba.

Por parte de la AEPD participaron en el encuentro su presidente, Tito Irazusta; su secretario general, José Ramón Rodríguez; y su tesorero, Miguel Ángel Yáñez. La XLVI Gala Nacional del Deporte se celebrará en el Pabellón Municipal Camilo Cano y será retransmitida por Teledeporte y RTVE Play, con la presencia de deportistas, clubes y entidades destacadas del deporte español.

La celebración de la gala supondrá además una importante proyección mediática para La Nucía, según la organización, que busca reforzar la imagen de la localidad como referente deportivo nacional e internacional bajo la marca '#LaNuciaCiudadDelDeporte'.

La AEPD cuenta para la organización de estos eventos con el patrocinio de UCAM Universidad Católica de Murcia, El Corte Inglés, Fundación LaLiga, LaLiga, Joma, Clínica CEMTRO, ElPozo Alimentación y la Federación Internacional de Fitness y Fisicoculturismo (IFBB), además del Ayuntamiento de La Nucía.