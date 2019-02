La nueva Ley del Deporte incluirá a la mujer, deporte inclusivo y limitará los mandatos en las federaciones

Publicado 01/02/2019 15:02:18 CET

Guirao: "El objetivo era poner al día y modernizar una ley que se había quedado desfasada"

La nueva Ley del Deporte, que sustituirá al anterior texto de 1990, estará lista en algo más de un mes e incluirá al deporte femenino e inclusivo, obligará elaborar un Código de Buena Gobernanza y Transparencia a las federaciones deportivas y limitará los mandatos de sus presidentes, anunció el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao.

"El objetivo era poner al día y modernizar una ley que se había quedado desfasada. El Gobierno ha tomado en consideración el anteproyectyo de la Ley del Deporte. Han pasado casi 30 años y casi todo en el deporte ha cambiado; el deporte ocupa ahora un espacio mucho más central que hace 30 años", manifestó José Guirao en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En dicha reunión el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley de la futura Ley del Deporte, que será examinado ahora por las federaciones, partidos políticos, entidades, clubes y ciudadanos en este mes de febrero y que, tras pasar también por el Senado, "en un mes y una semana" regresará al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva, pronosticó el ministro de Cultura y Deporte.

Sacar adelante la nueva Ley del Deporte era una "prioridad" para el Gobierno por la importancia del deporte en la sociedad española, donde millones de personas practican a diario deporte en sus distintos niveles federado, aficionado y de alta competición y es un "sector fundamental" en la economía porque da trabajo a cerca de 254.000 personas.

Los cuatro ejes fundamentales de la futura Ley del Deporte serán, según José Guirao, la promoción de la igualadad "real y efectiva" en el deporte, con la inclusión del deporte femenino que no estaba regulado; el impulso del deporte inclusivo; un catálogo de los deberes y derechos del deportista; y un refuerzo de la buena gobernanza y transparencia de las entidades deportivas.

PROTECCIÓN A LGTB, MUJER Y MATERNIDAD

Respecto a la presencia del deporte femenino en el nuevo texto, Guirao indicó que no es que se de "un paso" sino que se ha pasado de "cero a su inclusión total". "Uno de los fenómenos más interesantes en España es la presencia y los éxitos del deporte femenino. Este año ha igualado y, a veces superado, al masculino", dijo, y recordó la asistencia de casi 50.000 espectadores en San Mamés en el Athletic-Atlético de Copa de la Reina.

Asimismo, tratará de acabar con la desigualadad con el colectivo LGTB e incluirá medidas de paridad para que en los órganos de dirección y Gobierno de las entidades haya al menos un 40 por ciento de mujeres. Igualmente se ampliará a cuatro años la condición de deportista de alto nivel a las mujeres para proteger la maternidad.

Las becas y premios deportivos tendrán la misma cuantía para hombres y mujeres para acabar con una "discriminación incomprensible" en algunas de estas ayudas, que eran "muchas veces de menos de la mitad" en el caso de las mujeres. También se obligará a la creación de una Comisión de Género en las federaciones deportivas que velará por el cumplimiento de estas obligaciones.

"NO HABRÁ PRESIDENTES CON 10 MANDATOS"

A las entidades deportivas se les obligará a elaborar un Código de Buena Gobernanza y Transparencia, que incluirá una limitación de mandatos de los órganos directivos para evitar que los presidentes, caso de Ángel María Villar en la Federación Española de Fútbol (RFEF), se perpetúen en el poder.

Esta facultad será regulada por cada federación deportiva. En este sentido, el ministro de Cultura y Deporte apeló a la "madurez" de las federaciones. "Pensamos que las federaciones son lo suficientemente maduras para autoregularse. Le decimos que tienen que poner límites, pero no establecemos que sean dos, tres o cuatro. Estoy seguro de que harán una cosa razonable. No creo que metan diez o quince mandatos", comentó.

Las entidades no deberán convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), aunque deberán someterse a comisiones de control económico y auditorías; habrá una clasificación "más detallada" de los deportistas, y entre los aficionados y profesionales se creará una nueva tipología deportiva: 'competición preprofesional'.

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) "mantendrá su esencia" e independencia, pero los casos relativos a la competición lo resolverán las propias federaciones, y, entre otros asuntos, la nueva Ley del Deporte establecerá una protección especial al menor en relación al abuso y acoso sexual.

"NO ES UNA LEY DEL FÚTBOL, ES DEL DEPORTE ESPAÑOL"

Por otro lado, Guirao no quiso polemizar con el presidente de LaLiga, Javier Tebas, que deseó este viernes que el anteproyecto de ley no salga adelante o sea reformado porque podría perjudicar a las federaciones deportivas.

"No es que una liga pueda patrocinar a otra. Eso haría que las federaciones más pequeñas estuvieran al albur de las más grandes. Una cosa es el negocio y otra el patrocinio. El patrocinio no lo prohibimos, lo animamos. Otra cosa es que los monopolios puedan arrinconar al más pequeños contra el más grande. Es una ley del deporte español, no de una liga", subrayó.

A juicio del ministro, si el debate se centra en el fútbol, en el caso de que LaLiga no pudiera subvencionar a las federaciones a cambio de gestionar sus derechos audiovisuales, se hace un "flaco favor al deporte español". "No convirtamos la Ley del Deporte español en la de una liga", sentenció.

Guirao aclaró que hace un mes y medio "un periódico filtró un borrador incompleto" de la futura Ley del Deporte. "La ley se terminó de redactar hace diez días. La hemos terminado en mi despacho, la secretaria de Estado, el director general y yo mismo. Lo que se filtró en diciembre habrá que pedir explicaciones al que lo filtrara. No veamos fantasmas donde no los hay. La ley viene a ampliar el horizonte de lo deportivo en España", concluyó.