El número uno mundial y seis campeones olímpicos se citan en el CSIO Barcelona 2026

Archivo - El número uno del mundo, el alemán Richard Vogel, en el CSIO Barcelona 2025 - NACHO OLANO - Archivo

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número uno del mundo, el alemán Richard Vogel, y seis campeones olímpicos encabezarán el cartel de la 114.ª edición del Concurso de Saltos Internacional CSIO Barcelona, que se celebrará del 1 al 4 de octubre en la Pista Olímpica del Real Club de Polo de Barcelona con la participación de 60 jinetes y amazonas del CSIO5* procedentes de 13 países.

La cita barcelonesa reunirá a diez medallistas olímpicos y a siete representantes situados entre los veinte primeros del ranking mundial, con Vogel al frente. El alemán llega como campeón de Europa de 2025 y miembro del equipo de Alemania que este verano se proclamó campeón del mundo en Aquisgrán, y tendrá entre sus principales rivales al británico Scott Brash, tercero del mundo, doble campeón olímpico por equipos y vencedor con Gran Bretaña de la Final de la Longines League of Nations del pasado año.

Junto a Vogel y Brash competirán el italiano Piergiorgio Bucci, séptimo del ranking mundial; el estadounidense McLain Ward, noveno; el francés Julien Epaillard, undécimo; la estadounidense Laura Kraut, duodécima y medallista olímpica; y la alemana Sophie Hinners, decimoséptima. El cartel incluye también al brasileño Rodrigo Pessoa, campeón olímpico individual en Atenas 2004 y tres veces ganador de la Final de la Copa del Mundo; al alemán Marcus Ehning, vencedor en otras tres ocasiones, y al irlandés Cian O'Connor, bronce olímpico individual en Londres 2012.

Entre los representantes españoles destacan Armando Trapote, décimo clasificado en el Mundial de Aquisgrán 2026, e Imma Roquet, vigésima en su debut mundialista, además de Sira Martínez, embajadora del CSIO Barcelona.

El concurso ofrecerá doce pruebas durante las cuatro jornadas de competición, con tres grandes citas: el Gran Premio de la Ciudad de Barcelona-Trofeo Calvet 75 Aniversario, previsto para el viernes por la noche; la Copa de SM la Reina-Trofeo KAR Sport Horses-Premio Generalitat de Catalunya, el sábado; y la Final de la Longines League of Nations, el domingo.

En esta última prueba competirán las ocho naciones clasificadas para la final, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Brasil, Irlanda, Bélgica, Estados Unidos e Italia, además de España como país anfitrión. Gran Bretaña, liderada por Scott Brash, defenderá el título conquistado el pasado año.

El CSIO Barcelona afronta así una nueva edición como escenario de la principal competición por equipos del calendario internacional de salto, con la Pista Olímpica del Real Club de Polo como escenario de cuatro jornadas en las que se reunirán algunos de los principales especialistas mundiales de la disciplina.