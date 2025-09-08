Núria Castán: "Supondría un gran impulso que el 'freeride' fuera olímpico en 2030"

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 'rider' española Núria Castán defendió que el 'freeride' "está en una buena dirección" para que pueda ser olímpico en los Juegos de Invierno que se disputarán en 2030 en los Alpes franceses, lo que "podría suponer un gran cambio e impulso" para este deporte.

"El 'freeride' todavía no es olímpico, pero está en una buena dirección para que pueda ser posible en 2030. Todavía falta mucho por confirmar, pero creo que su inclusión podría suponer un gran cambio e impulso en lo referente a visibilidad internacional, más presupuesto, crecimiento para los más jóvenes y una forma de generar inspiración como un camino de poder llegar a lo más alto", dijo joven deportista en declaraciones compartidas por la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI).

La de Almoster, una pequeña localidad cercana a Reus, en la provincia de Tarragona, ve más cerca el sueño de competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno. El freeride, a nivel nacional, ha dado pasos de gigante durante los últimos años como, por ejemplo, la inclusión dentro de la estructura de la RFEDI desde el año 2023 o la incorporación del Freeride World Tour (FWT) dentro de la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS) en 2024.

"Los Juegos es un hecho que para mí nunca pensé que podría ser una posibilidad. Cuando empecé a competir en los Juniors no era visible ni reconocido, la gente no sabía lo que era. Costó mucho ese crecimiento del deporte, por lo que siempre soñé que el techo sería competir en el FWT", reconoció.

Así, Castán destacó que la RFEDI "ha sido la primera federación que ha integrado el 'freeride' como deporte y dentro de una estructura federativa". "Y eso creo que es un gran cambio y una oportunidad. Formar parte de este equipo es fundamental porque nos han aportado esa estructura, respaldo, reconocimiento, lo que permite acceder a más recursos, a no pensar en cómo poder cubrir todos los gastos o trabajar para poder financiar los viajes. Puedo centrarme totalmente en entrenamientos y competiciones para sacar lo mejor de mí", celebró.

"Es una gran responsabilidad ser referente, significa inspirar, trazar un camino que estaba bien cerrado, abrir todas las puertas y demostrar que las mujeres también tenemos un papel protagonista en este deporte. Por otro lado, quizá también genera presión, pero lo veo como una oportunidad para que más chicas puedan practicar este deporte", comentó sobre su rol en esta disciplina en España.

Ahora, afronta una nueva temporada en el circuito del FIS Freeride World Tour donde ha cuajado unas dos buenas últimas campañas. En la temporada 2023/2024 concluyó en la segunda posición de la clasificación general, luchando por la victoria definitiva hasta las finales, y en la 2024/2025 superó una grave caída en la prueba inicial de Baqueira, se rehizo y remontó hasta poder clasificarse a las finales y finalizar en la tercera posición de la general.

De cara a este año, su "sueño" es "ser campeona del mundo". "Estoy muy motivada. Hay una nueva prueba en Alaska y tengo muchas ganas de ir hacia allí. Voy a dar lo mejor de mí, disfrutar al máximo de la línea e ir con todo", declaró.

Para ello, ha estado entrenando de forma intensa, trabajando "mucho en gimnasio", con entrenamiento específico de fuerza, resistencia, coordinación y equilibrio, además de enfocarse en los aéreos y muchos otros deportes complementarios como la escalada y la bicicleta. "Me encuentro en Sudamérica ahora mismo, en Argentina, haciendo pretemporada, para llegar al mes de octubre que arrancamos temporada en Austria y llegar en las mejores condiciones", relató.

Castán ve con ilusión el futuro y también los nuevos talentos que emergen gracias a la promoción nacional en pruebas de alto nivel, como el evento que se lleva a cabo en Baqueira dentro del FIS FWT. Además, valora positivamente el esfuerzo de base con las pruebas que se llevan a cabo en los Juniors o los 'Qualifiers', claves para acceder al circuito. Su primer gran reto será el de convertirse en campeona del mundo, con la mirada puesta en el Mundial de 2026 en Ordino Arcalís (Andorra).