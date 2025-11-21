Obligatoriedad de la baliza V16: cómo funciona, cuándo será obligatoria y qué información transmite

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La baliza V16 conectada para señalizar averías o situaciones de emergencia en carretera será obligatoria a partir del próximo 1 de enero de 2026 en sustitución de los triángulos de emergencia.

Esta baliza V16 deberá guardarse en la guantera del vehículo para que, en caso de avería o accidente, el conductor la active y la coloque en el lugar más alto y visible del coche sin necesidad de salir del vehículo.

La nueva baliza es un dispositivo diseñado para identificar la posición de un vehículo detenido en una zona no apropiada para el estacionamiento, por avería o cualquier otra situación. Ademas, para los expertos. Para los expertos de la empresa de renting Alquiber, este dispositivo es especialmente "efectivo en condiciones de poca visibilidad y mucho más efectiva que los antiguos triángulos en zonas bien iluminadas".

Este dispositivo se adhiere a la chapa del vehículo mediante imanes y emite potentes destellos luminosos visibles desde gran distancia

FALSOS MITOS A DESMENTIR

En relación con los mensajes que están circulando en diversos foros y redes sociales sobre este tema y con el propósito de ofrecer información a la ciudadanía, la Agencia Española de Protección de Datos expone (AEPD) desmiente algunos falsos mitos.

En primer lugar, la baliza de preseñalización de peligro V16 incorpora una luz visible y envía un aviso automático a los sistemas de tráfico cuando se activa. Esta comunicación transmite el lugar donde se encuentra el vehículo detenido y un identificador técnico del propio dispositivo.

Ese identificador no está asociado a una persona o matrícula, sin que exista un registro que vincule el dispositivo con la identidad de quien lo utiliza y menos que se puedan transmitir datos personales a la propia Dirección General de Tráfico (DGT), por lo que se trata de un elemento solamente de geolocalización.

Mientras no se activa, la baliza no transmite ningún dato y, en caso de ser activada ante una situación de emergencia, la información que se envía no permitiría conocer quién es la persona que conduce ni reconstruir sus desplazamientos.

Simplemente, una vez activada proporciona información de que hay un peligro o una situación de accidente en la calzada. La baliza emite una señal mientras está encendida y deja de hacerlo al apagarse, sin generar historiales de movimientos o envío de datos de manera continua.

Por último, la norma recoge que estos dispositivos están destinados exclusivamente a la visualización del vehículo accidentado y el envío de la ubicación de un incidente al activarse, prohibiendo expresamente que incorporen funcionalidades adicionales.

POSIBLES MULTAS DE HASTA 200 EUROS

La obligatoriedad de tener la nueva baliza a partir del primer día del próximo año hace que si una persona tiene una avería o accidente (o usa un dispositivo no homologado en su lugar) podría implicar sanciones de hasta 200 euros.

Si sales de España, también podrás usar este sistema de señalización, al menos en alguno de los países firmantes del convenio surgido en la convención sobre la Circulación Vial de Viena del 8 de noviembre de 1968, entre los que se encuentran Francia, Portugal, Marruecos, Andorra y otros 98 estados.

Sin embargo, para ser precavidos y adaptarnos a la legislación local es recomendable llevar los antiguos triángulos de emergencia en el coche, ya que, fuera de España, ni los otros conductores ni los agentes de la autoridad tienen por qué estar al tanto de la existencia de las balizas.

El precio de las balizas V16 homologadas por la DGT, dependiendo de modelo y marca y del establecimiento que lo venda, rondan entre los 30 y los 50 euros. En la propia página web de la DGT se pueden revisar aquellos modelos habilitados para aquellos que no se hayan comprado el dispositivo hasta el momento.