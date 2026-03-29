Olivia Smart y Tim Dieck acaban quintos en el Mundial de patinaje artístico sobre hielo

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los españoles Olivia Smart y Tim Dieck acabaron segundos este sábado en el programa libre de la danza sobre hielo del Campeonato del Mundo de patinaje artístico, disputado en Praga (Chequia), y unieron eso al sexto puesto que habían hecho en el programa rítmico para finalmente ocupar la quinta plaza.
Smart y Dieck, que fueron novenos en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, obtuvieron esta vez 125,31 puntos en su rutina libre, a razón de 70,67 puntos por los elementos técnicos y 54,64 por los componentes. Junto a sus 81,06 puntos en la víspera durante la fase clasificatoria de rutina rítmica, terminaron con 206,37 puntos.
Eso les hizo batir nuevamente el récord de España, en un evento donde el dúo francés formado por Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron conquistó el oro con 230,81 puntos totales; los canadienses Piper Gilles y Paul Poirier ganaron la plata con 211.52 puntos y los estadounidenses Emilea Zingas y Vadym Kolesnik se adjudicaron el bronce con 209.20.