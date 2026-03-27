Olivia Smart y Tim Dieck avanzan sextos a la final de danza del Mundial de patinaje artístico

Archivo - Olivia Smart y Tim Dieck - Fabrizio Carabelli/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los españoles Olivia Smart y Tim Dieck han avanzado este viernes a la final de la modalidad de danza sobre hielo del Campeonato del Mundo de patinaje artístico, que se está disputando en Praga, después de terminar en sexta posición en el programa de danza rítmica, en el que consiguieron establecer un nuevo récord de España.

La pareja, novena en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), ejecutó un ejercicio perfecto bajo la música de 'Freedom' de George Michael y 'Let Me Entertain You' de Robbie Williams que le valió una puntuación de 81.06, mejor marca de la temporada y con la que superaron los 77.21 puntos que habían sumado en el pasado Mundial de Boston 2025 con el mismo ejercicio.

La puntuación les situó momentáneamente en la segunda plaza, solo por detrás de los vigentes campeones olímpicos, los franceses Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron, con seis parejas por saltar a la pista. Finalmente, terminaron sextos, suficiente para colarse entre las veinte duplas finalistas.

Fournier Beaudry y Cizeron lideraron la competición rozando el récord mundial con una puntuación de 92.74, la segunda mejor de la historia, por delante de los canadienses Piper Gilles y Paul Poirier, subcampeones mundiales y bronce olímpico (86.45) y de los británicos Lilah Fear y Lewis Gibson (85.09). Los estadounidenses Emilea Zingas y Vadym Kolesnik(84.21) y los franceses Evgeniia Lopareva y Geoffrey Brissaud (83.07) completaron el 'Top 5'.

Este sábado, afrontarán el programa de danza libre con su 'Dune II' dispuestos a ascender posiciones. Smart y Dieck aspiran a igualar o mejorar el sexto puesto logrado en el Campeonato del Mundo del año pasado, donde firmaron el mejor resultado histórico de una dúo nacional en esta modalidad.

Todo en una competición con la ausencia de la otra pareja olímpica española, la formada por Sofía Val y Asaf Kazimov, debido a que él acaba de operarse de apendicitis, y también sin los estadounidenses Madison Chock y Evan Bates, vigentes campeones mundiales y plata hace un mes en Milán.