Once atletas absolutos buscan la mínima paralímpica en el Campeonato de España de Promesas

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Once atletas de categoría absoluta buscarán este fin de semana lograr la mínima para competir en los Juegos Paralímpicos de Tokio del año que viene durante su participación en el Campeonato de España de Promesas Paralímpicas de Atletismo de Liberty que acoge Valencia.

Entre los deportistas que acudirán, se encuentran Meritxell Playà, Sara Andrés, Álvaro Cano, Dionibel Rodríguez o Desirée Vila, algunos de los cuales formaron parte del Equipo de Promesas Paralímpicas que impulsa

la aseguradora y que, ante la falta de competiciones oficiales en el calendario, tienen una buena oportunidad de buscar ese billete para la capital japonesa.

"Este campeonato constituye una auténtica celebración de nuestro compromiso con la diversidad y la inclusión. Queremos estar al lado de estos deportistas desde la base de sus carreras y acompañarlos durante los primeros años, tal como hicimos con Meritxell, Lía (Bel), Gerard (Descarrega) y muchos más, que ahora nos representan en las pistas y de quienes nos sentimos muy orgullosos", apuntó Álvaro Ferrol, Sponsorship & CSR Manager de Liberty en Europa, en declaraciones facilitadas por el Comité Paralímpico Español (CPE).

Uno de los objetivos de Liberty con la iniciativa que lanzó en 2012 del Equipo de Promesas Paralímpicas es la apostar por el deporte de base en personas con discapacidad, la detección de talento joven y la progresión hacia la élite.

En este sentido, este Campeonato de España es una de las grandes citas del deporte base y del calendario paralímpico español, y, ya en su tercera edición, continúa ganando peso año tras año, y cuenta con la presencia de lo mejor del atletismo paralímpico español, tanto presente como futuro.

110 atletas menores de 20 años se darán cita en el Estadio de Atletismo de Turia, en Valencia, entre ellos Winsdom A. Ikhiuwu Smith, Joan Sirera, Alba García, Jonathan Orozco, Eduardo Manuel Uceda, Laura Rus, Nuria Pascual, Nagore Folgado, Joan Raga y Tania Castillo, integrantes actuales del Equipo de Promesas Paralímpicas.

Los participantes viene de las Comunidades Autónomas de Valencia (46), Madrid (15), Cataluña (9), Andalucía (9), País Vasco (5), Castilla-La Mancha (5), Castilla y León (5), Murcia (5), Galicia (3), Aragón (2), Canarias (2), Extremadura, Navarra, Asturias y La Rioja (1), y lucharán por las medallas en una docena de pruebas que engloban la velocidad, el medio fondo, los saltos y los lanzamientos.

La competición se dividirá en tres sesiones: matutina (9:45 a 13:00 horas) y vespertina (16:45 a 20:00) del sábado, y matinal del domingo (de 9:45 a 13:00). Además, estará estructurada en seis categorías de edad (sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18 y sub 20), tanto masculinas como femeninas.