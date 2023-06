Las orcas atacan a la flota de The Ocean Race en el estrecho de Gibraltar

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La flota de The Ocean Race ha sufrido uno de los momentos más tensos y aterradores de la presente edición de la vuelta al mundo a vela, cuando las orcas han atacado a las embarcaciones del 'Team JAJO' y 'Mirpuri-Trifork Racing Team' cerca del estrecho de Gibraltar, aunque todos los tripulantes están ilesos.

Según explican los dos VO65, tres orcas se les acercaron alrededor de las 16.50 hora peninsular española del jueves en el Océano Atlántico al oeste de Gibraltar y empezaron a morder el timón y a dar violentos golpes a las embarcaciones. Tras unos minutos de terror, los tres cetáceos se alejaron.

"Hace 20 minutos nos golpearon unas orcas", explicó el patrón del 'Team JAJO', Jelmer van Beek, después del incidente. "Tres orcas vinieron directamente hacia nosotros y comenzaron a golpear los timones. Es impresionante ver a las orcas, unos animales muy hermosos, pero también ha sido un momento peligroso para nosotros como equipo. Quitamos las velas y redujimos la velocidad del barco lo más rápido posible y, afortunadamente, después de algunos ataques, se fueron. Fue un momento aterrador", confesó.

On their approach to Gibraltar this afternoon, Team JAJO encountered a pod of orcas which led to a scary moment on board the VO65! Thankfully, the crew and the boat are unharmed. The Dutch boat skippered by Jelmer van Beek is back on its way to Genova.#TheOceanRace #VO65Sprint pic.twitter.com/jbW7j1iFMr