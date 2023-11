Pablo Bouza, nuevo seleccionador nacional de rugby: "Será una aventura bonita"

Juan Carlos Martín 'Hansen': "Es la persona ideal para liderar el XV español"

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El técnico uruguayo Pablo Bouza ha sido presentado este jueves como nuevo seleccionador nacional masculino de rugby XV, una decisión que fue "difícil", porque tendrá que estar "lejos de casa", aunque reiteró que será "una aventura bonita" con la clasificación para el Mundial de Australia de 2027 como gran "objetivo".

"Fue una decisión difícil, voy a estar lejos de mi país, pero será una aventura bonita y un desafío importante. El objetivo es Australia 2027, aunque antes debemos hacer muchas cosas dentro y fuera de la cancha. Hay que trabajar mucho para mejorar año a año. Es un sueño de todo el rugby español llegar a Australia, esperamos estar ahí", indicó Bouza en el acto de presentación celebrado en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD).

El técnico uruguayo estuvo arropado por el presidente de la Real Federación Española de Rugby (RFER), Juan Carlos Martín 'Hansen'; el vicepresidente deportivo de la RFER, Gabriel Sáez; el director deportivo de la RFER, José Antonio Barrio; y el subdirector general de Alta Competición del CSD, Aitor Canibe.

A preguntas de los medios, Bouza reveló que en junio tuvo el primer contacto con la RFER y le "ofrecieron la posibilidad" de ocupar el banquillo, aunque su "objetivo era "ir al Mundial primero con Uruguay". "Les pedí que me dejaran concentrarme en el Mundial y luego ya tomé la decisión", explicó.

Sobre el potencial y los mimbres del rugby español, el uruguayo destacó la "enorme" cantidad de jugadores entre los que tendrá que decidir. "Tenemos que ordenar muchas cosas, los jugadores tienen que saber que hay un proyecto y cómo van a ser los próximos cuatro años, para poder tener una camada grande de jugadores de cara al Mundial", señaló el nuevo seleccionador, con contrato hasta el Mundial de 2027.

"La academia es lo más importante, necesitamos que salgan muchos jugadores de abajo. Lo más importante es disponibilidad de los jugadores. Estamos ya planificando el 2025, cómo serán las ventanas, las concentraciones, las convocatorias", dijo.

Bouza descartó que vaya "a salir fuera a buscar jugadores", aunque dejó claro que lo relevante es que "tengan ganas de jugar para España". "El jugador español es muy parecido al argentino o uruguayo. Me atrae la pasión con la que juegan, valor mucho la identidad de los españoles dentro y fuera de la cancha", elogió.

'HANSEN': "LA TRAYECTORIA DE BOUZA ES PERFECTA PARA EL RUGBY ESPAÑOL"

Desde la RFER ven esta incorporación como "la pieza final de la tarta" dentro de un sistema ya "formado", después de un "trabajo de cambios en todas las estructuras". "Es un día muy importante. Todo lo bueno se hace esperar. Tuvimos un 2022 de crisis, en 2023 hemos conseguido una estabilización", valoró 'Hansen' sobre la llegada de Bouza.

"No traemos a cualquiera, empezamos un nuevo ciclo con Pablo Bouza. El cambio de seleccionador no es un proceso fácil, es un puesto muy crítico e importante. Necesitábamos alguien que pudiera transmitir confianza, su trayectoria es perfecta para el rugby español. Nos conoce bien, creo que vamos a tener un excelente progreso y desarrollo para llegar a Australia 2027", agregó.

Además, el presidente de la RFER celebró que "esta incorporación la aplaude todo el mundo", algo que ven como "una ventaja". "Es la persona ideal para liderar el XV español, todo el mundo está de acuerdo. Hemos traído al mejor seleccionador para España, no al que estaba disponible. Si España no es buena selección y no estamos en el Mundial, tendremos problemas para poner en valor la Liga. Vamos a poner todos los medios para que este camino dé sus frutos", manifestó.

Para el vicepresidente deportivo de la entidad, la llegada de Bouza responde a un "trabajo de fontanería y transformación absoluta" y llega con el "viento a favor", tras "pasar página y mirar al Mundial de Australia", en el que España "va a ganar partidos". "En septiembre de 2022 los grandes entrenadores estaban contratados, no teníamos la mejor situación anímica", reconoció.

"España se merecía una búsqueda objetiva y trabajada de nueva seleccionador. No podíamos coger a alguno porque pasaba por ahí. Se abrió la posibilidad y tengo que ensalzar la figura de Pablo Bouza. Le conozco hace un año y antes del Mundial ya tenía muchos sitios a donde ir, y después, más. Pero ha elegido nuestro país, probablemente tenia destinos obvios y más fáciles", halagó.

Bouza asumirá el rol de seleccionador en el primer partido de Copa de Europa, a partir del año que viene, por lo que hasta entonces estará de observador, integrándose en el sistema ya creado con todos los entrenadores de la selección. Aunque, desde la RFER insistieron en que tiene "todas las herramientas" para ir ajustando su equipo de trabajo.

El entrenador argentino era hasta este momento el entrenador asistente de la selección de Uruguay, con la que ha estado en el pasado Mundial celebrado en Francia, y cuenta con una dilatada experiencia al máximo nivel como entrenador y jugador. Fue integrante de 'Los Pumas' argentinos con los que disputó la Copa del Mundo de 2003.

Como entrenador, en 2016 dirigió a Argentina XV, con quien ganó el Americas Championship, asistente de 'Los Pumas', con quienes consiguió el cuarto puesto en el Mundial de 2015, y ha dirigido a Peñarol Rugby en la SLAR, competición que ganó en 2023.