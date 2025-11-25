Pablo Herrera será homenajeado en la Gala Anual de la RFEVB el 27 de diciembre en Guadalajara

El exjugador de voley playa Pablo Herrera, plata en Atenas 2004 y seis veces olímpico, será homenajeado en la Gala Anual de la RFEVB el 27 de diciembre en Guadalajara. - RFEVB

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exjugador de voley playa Pablo Herrera, plata en Atenas 2004 y el jugador con más participaciones, seis, en la historia en los Juegos Olímpicos, será homenajeado en la próxima Gala Anual de la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB), que se celebrará el 27 de diciembre en Guadalajara.

La Gala Anual 2025 de la RFEVB, que tendrá lugar en el Centro Intrnacional Integrado Eduardo Guitián, aspira a consolidarse como el escaparate del voleibol nacional que reconozca a los mejores de la temporada y reúna a deportistas, entrenadores, instituciones, patrocinadores, medios de comunicación y aficionados.

El evento coincidirá con la Copas de España de Voleibol y la Supercopa Femenina Liga Iberdrola, que también se disputarán en Guadalajara en esas fechas.

La Gala Anual pondrá el colofón a un año intenso y servirá de acto conmemorativo del 65º aniversario de la Real Federación Española de Voleibol, que desde 1960 trabaja en la promoción y crecimiento de este deporte en todas sus disciplinas.

Durante la ceremonia se entregarán reconocimientos a los mejores deportistas del año, jóvenes promesas, instituciones colaboradoras, medios de comunicación y empresas comprometidas con el voleibol, además de premios votados por los propios entrenadores y capitanes de la Superliga.

Entre ellos, se homenajerá al castellonense Pablo Herrera, leyenda del voley playa español, por una trayectoria en la que logró la medalla de plata en los Juegos de Atenas 2004 y fue seis veces olímpico, la última de ellas en Paris 2024.

Junto a él, también serán reconocida, entre otras instituciones, Iberdrola, por su apoyo decidido y continuado al voleibol femenino, y la Dirección General de Deportes de la Generalitat Valenciana, por su implicación y apuesta sostenida en favor de las competiciones y del desarrollo del voleibol español.

A lo largo de diciembre, la RFEVB irá anunciando de forma progresiva el resto de premiados, algunos de ellos -como los galardones a los técnicos- elegidos por votación entre sus propios compañeros.

El presidente de la RFEVB, Felipe Pascual, ha señalado que esta gala nace con la vocación de convertirse en un "punto de encuentro anual que visibilice el trabajo de toda la estructura del voleibol español y proyecte el potencial" de su deporte ante el conjunto de la sociedad.

La gala quiere ser también una oportunidad para fortalecer alianzas institucionales y atraer nuevos apoyos al desarrollo del voleibol, especialmente en un momento clave en el que la federación española se ha marcado como prioridad reforzar su base, consolidar estructuras y generar recursos para el futuro.