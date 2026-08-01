Palma da la bienvenida a la 44 Copa del Rey Mapfre

De izquierda a derecha: Jorge Forteza, Alejandro Hernández, Jaime Bauzá, Javier Olías, Javier Bonet, Rafael Gil y Joaquín González en la presentación de la 44 Copa del Rey Mapfre - NICO MARTÍNEZ/COPA DEL REY MAPFRE

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sala Magna del Real Club Náutico de Palma (RCNP) ha acogido este sábado la presentación oficial de la 44ª edición de la Copa del Rey Mapfre de vela, que reunirá en la bahía de Palma a más de un centenar de embarcaciones procedentes de cerca de una veintena de países hasta el próximo sábado 8 de agosto, un encuentro que ha reunido a autoridades, patrocinadores, representantes institucionales y armadores.

El director del Real Club Náutico de Palma, Manu Fraga, destacó el extraordinario nivel deportivo de la flota, la consolidación de la Copa del Rey Mapfre como uno de los grandes referentes internacionales de la vela y el compromiso del evento con iniciativas que trascienden el ámbito deportivo bajo el sello #MásQueUnaRegata, poniendo en valor su dimensión social, cultural y medioambiental.

Mientras, el presidente del RCNP, Rafael Gil, destacó que "la Copa del Rey Mapfre, tras más de cuatro décadas de historia, continúa siendo una de las grandes referencias de la vela internacional y uno de los acontecimientos deportivos más importantes del Mediterráneo". "Una edición más, Palma reúne a algunas de las mejores tripulaciones del mundo, consolidando el prestigio de una regata que ha sabido evolucionar sin perder su esencia", indicó.

Además, Gil dio las gracias a las instituciones públicas, patrocinadores y colaboradores que "hacen posible el crecimiento de la competición edición tras edición". "Con una mención especial a Mapfre, cuyo apoyo durante dos décadas ha contribuido decisivamente a consolidar el evento como una referencia mundial", dijo, reconociendo "el trabajo del equipo humano" del RCNP y agradeciendo "la confianza de armadores, patrones y regatistas llegados de cerca de una veintena de países".

El presidente del RCNP concluyó poniendo en valor el impacto que la Copa del Rey Mapfre genera para Palma y Mallorca, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también económico, turístico y social, proyectando internacionalmente la imagen de la ciudad y de las Islas Baleares a través de los valores del deporte, el esfuerzo, el trabajo en equipo y el respeto por el mar.

Por su parte, el director regional de Mapfre en Baleares, Javier Olías, destacó que para Mapfre es "un orgullo formar parte de esta historia". "Creemos en los proyectos que perduran, en aquellos que dejan huella y generan valor para la sociedad. El compromiso que hemos renovado recientemente con el Real Club Náutico de Palma refleja una relación construida sobre la confianza, la estabilidad y unos valores compartidos que se han ido fortaleciéndose año tras año", subrayó.

El primer teniente de alcalde del Ajuntament de Palma, Javier Bonet, resaltó la importancia de la Copa del Rey Mapfre "que convierte a Palma en el epicentro mundial del deporte". "Tenemos la mejor regata del mundo que no podía ser en otro sitio que en la mejor bahía del mundo", expresó.

Finalmente, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern de les Illes Balears, Jaime Bauzá, destacó el apoyo de su institución a la regata. "Hemos apoyado esta competición en sus 44 ediciones y vamos a seguir haciéndolo en las que estén por venir, en un evento deportivo que es también un evento social tan característico de nuestras islas", expuso.

Tras las intervenciones institucionales, la ceremonia continuó en la propia Sala Magna del Real Club Náutico de Palma con el tradicional corte de cinta, que marca oficialmente el inicio de la regata. En él participaron Rafael Gil, presidente del Real Club Náutico de Palma; Javier Olías, director regional de Mapfre en Baleares; Javier Bonet, primer teniente de alcalde del Ajuntament de Palma; Jaime Bauzá, conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern de les Illes Balears; y el jefe de la Guardia Civil de Baleares, Alejandro Hernández.

Ahora, la atención social se trasladará al cóctel de armadores que se celebrará el lunes a las 20.30 horas en el Hotel de Mar Gran Meliá. Desde el martes hasta el sábado, la bahía de Palma volverá a ofrecer uno de los mayores espectáculos de la vela internacional, con algunas de las mejores tripulaciones del mundo compitiendo por conquistar uno de los trofeos más prestigiosos del calendario de cruceros.