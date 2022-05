PalmaVela cierra su 18ª edición premiando a sus 10 ganadores

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La PalmaVela cerró este domingo su 18ª edición coronando a sus ganadores en las cuatro clases (IRC/IMA Maxi, ORC 3 y ORC A2), en la cita que da el pistoletazo de salida a la temporada de grandes regatas en el Mediterráneo.

Los vencedores de la 18ª PalmaVela son: Galateia (IRC/IMA Maxi Yachts), Pez de Abril (ClubSwan 42), Urbania (ORC 0-1), Elena Nova (ORC 2), Lady (ORC 3), Immac Fram (ORC 4-5), Kyo V (ORC A2), Dorsia Coviran (J80), Powwow (Dragón) y January Sails (Espíritu de Tradición).

La última prueba para los más grandes de la flota, los IRC/IMA Maxi, fue una regata costera de 30 millas (casi 66 km) con paso doble por Illetas y Cala Figuera. El Wally Centro Galateia ha marcado el ritmo de la flota consiguiendo su sexta victoria parcial de un total de seis pruebas disputadas.

Además, la jornada para los ClubSwan 42 fue emocionante. Desde el primer día de regatas la general estuvo muy igualada con el Nadir de Pedro Vaquer (CVP Andratx) siempre en lo más alto pero sintiendo sin descanso la presión de Pez de Abril, de José Mª Meseguer.

El domingo decidió y Pez de Abril no falló, segundo en la primera manga del día, vencedor en la segunda y ganador de la 18ª PalmaVela, mientras que Nadir no pudo pasar de unos parciales 4-3 que no le permitieron revalidar el título conseguido el año pasado.

"Ha sido una regata muy completa en la que hemos tenido todo tipo de vientos. Ha sido una preciosidad, hemos hecho todas las mangas y lo difícil ha sido mantener el ritmo. Hemos sido capaces de ir de menos a más, mejorando cada vez más como equipo y eso es lo que ha marcado la diferencia", dijo Meseguer.

Además, el CN El Balís Urbania fue campeón en ORC 0-1, recuperando el liderato que perdió el sábado, y Elena Nova, en ORC 2, quien hoy salía al agua con una ventaja de cuatro puntos sobre el segundo y seis sobre el tercero.

Dorsia Covirán, de la bimedallista olímpica Natalia Vía-Dufresne (3-1-1-3-2-1-1-1-2), y Kyo V (1-1) confirmaron sus victorias en J80 y ORC A2, mientras que las clases Dragon y Espíritu de Tradición cierran esta 18ª PalmaVela con dos nuevos vencedores que han subido a lo más alto del podio: Powwow y January Sails.