Pau Bargalló: "La lesión está olvidada, estoy con ganas de competir en el Mundial"

Archivo - El internacional español de hockey sobre patines Pau Bargalló disputando un partido con su actual club, el SL Benfica. - Miguel Lemos / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El capitán de la selección española masculina de hockey patines, Pau Bargalló, deja claro que su lesión de rodilla "está olvidada" y que se encuentra con ganas de competir los World Skate Games, que se están disputando hasta el 18 de octubre en Asunción (Paraguay), tras su ausencia del año pasado en el Europeo, y también destacó la unión del equipo como "una pieza clave" para tener garantías de conseguir los éxitos marcados.

"La verdad es que el año pasado lo pasé mal viendo el Europeo desde casa. Hacía muchos años que disfrutaba cada campeonato con la selección y fue difícil verlo desde el sofá de casa y por eso ahora estoy con más ganas de afrontar el reto del Mundial", expresó Bargalló en declaraciones a Europa Press tras la presentación el Equipo España en Madrid para estos Juegos Mundiales de Patinaje.

Sin embargo, pese a sufrir una rotura de ligamentos en su rodilla izquierda en junio de 2025 que le hizo perderse el Europeo de 2025, el catalán dejó claro que esta lesión "está olvidada". "Mentalmente estoy con mucha ilusión, con ambición y con ganas de que llegue ya el momento de empezar a competir en el Mundial", añadió.

Y es que ahora el internacional español afronta sus quintos Juegos Mundiales en busca de su tercer oro y defender título, en un grupo formado por Portugal, campeona de la edición de Barcelona y finalista en San Juan (Argentina) 2022; Italia, tercera en 2024 como anfitriona; y Suiza.

"Es un grupo difícil, pero también lo es el otro. Al final queremos quedar primeros de grupo y aunque no sea la fase decisiva, es importante empezar ganando los tres primeros partidos para después tener mejor cruce en los cuartos y afrontar con garantías la parte decisiva del campeonato", valoró Bargalló, que este lunes firmó un triplete en la ajustada victoria por 3-2 del estreno ante el combinado italiano.

Así, de cara a los posibles cruces una vez superada la fase de grupos, el jugador del Benfica portugués no le dio importancia y se centró en las virtudes del combinado español. "Lo que nos define es la garra y el esfuerzo porque vamos a dejarlo todo en la pista. Lo que es imprescindible es la unión del grupo, que va a ser un valor indispensable", subrayó.

Asimismo, pese al alto nivel de las selecciones que participarán en estos Juegos Mundiales de Patinaje, Bargalló subrayó que la clave para tener "más garantías de conseguir éxitos" pasa por la "unión y el muy buen ambiente" que hay en el equipo, aunque cada año se cambien algunas piezas de la selección.

Y precisamente una de esas piezas nuevas que ha incorporado el seleccionador nacional, Pere Varias, es el flamante campeón de liga Biel Llanes, del Igualada Rigat HC, después de completar una preselección "espectacular". "Tiene todo el mérito de estar aquí, se lo ha ganado, y estoy seguro de que va a ser una pieza importante, como todos en el equipo, para intentar conseguir el oro", opinó el capitán de la selección española.

Por último, Bargalló puso en valor el trabajo que hay detrás para que España sea una de las mejores selecciones del hockey patines. "Es importante la ambición de cada uno, de querer mejorar cada día y de entrenar al máximo. Al final todo eso te hace ser mejor jugador y eso contribuye al equipo, a la Real Federación Española de Patinaje y a todo el conjunto que rodea a este deporte", concluyó.