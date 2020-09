Pau Capell intentará el récord de la vuelta a Menorca

Siete años después de su primer ultratrail en la isla, el atleta del RSM Spain buscará recorrerla en menos de 18 horas y 45 minutos

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El atleta del RSM Spain Pau Capell se encuentra ya en Menorca, donde a partir de este viernes intentará batir el récord de la vuelta a la isla en la que debutó hace siete años en el trail runinng, para lo que tendrá que recorrer sus 185 kilómetros y 3.500 metros de desnivel positivo en menos de 18 horas y 45 minutos.

"Menorca es muy especial para mí. Aquí disputé hace siete años mi primera ultra trail, recorriendo los 86 kilómetros de la costa sur. En un año tan complicado como el que estamos viviendo, con el calendario de carreras tan afectado, competir aquí significa para mi una manera de cerrar un círculo disputando pruebas que han sido tan significativas para mí", explicó Capell.

El atleta afronta el desafío "a un 80 por ciento físicamente" después de haber necesitado solo un mes para recuperarse del esfuerzo que realizó en el Ultra Trail del Mont Blanc a finales de agosto. "Me siento bien de piernas y he entrenado bien después del Ultra Trail del Mont Blanc. Me encuentro tranquilo y con buenas sensaciones", añadió el atleta del RSM Spain.

Capell llegó el lunes a Menorca y ya se encuentra explorando el Camí de Cavalls que recorre el perímetro de la isla. "El reto es hacer la vuelta entera, que son 185 kilómetros, y quiero intentar hacer el récord que está en 18h45'. Me gustaría bajar de las 18 horas, aunque sé que es complicado, pero quiero intentarlo", indicó.

Capell comenzará el desafío el viernes, saliendo y llegado desde Ciutadella. Estará arropado por su familia, que le acompaña en Menorca y le ayudará en las asistencias de la prueba.