Paul McGrath lidera una selección sin María Pérez para el Campeonato del Mundo de Marcha por Equipos

Archivo - Paul McGrath durante los Juegos Olímpicos de París de 2024 - Alvaro Diaz / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española que competirá en el Campeonato del Mundo de Marcha por Equipos, que se disputará el 12 de abril en Brasilia, acudirá sin la presencia de su actual gran referente, María Pérez, doble campeona del mundo, y con 18 atletas, siete mujeres y once hombres, según anunció este martes la RFEA.

En la nueva prueba de medio maratón, que sustituye a los tradicionales 20 kilómetros, donde la selección masculina fue campeona el año pasado, el equipo estará compuesto por Paul McGrath, bronce en los pasados Mundiales de Tokio en 20 kms, Diego García Carrera, actual campeón de España de esta nueva disciplina, Álvaro López, Miguel Ángel López y Daniel Monfort.

Por su parte, la selección femenina llega a Brasilia con un equipo liderado por Antía Chamosa, séptima en el pasado Mundial y actual campeona nacional de medio maratón. A su lado, Lidia Sánchez-Puebla, Aldara Meilán, Sofía Santacreu y Griselda Serret.

En cuanto a la prueba de maratón, también nueva, Daniel Chamosa, José Manuel Pérez, campeón nacional de esta distancia, y Manuel Bermúdez, forman el combinado masculino para una cita donde se ausentará María Pérez, algo que ya estaba previsto.

"María nos manifestó que quería tomarse un tiempo para entrenar tranquila y que la pudiéramos eximir de esta competición de la Copa del Mundo y a partir de ahí su planificación seguirá su curso y de acuerdo a cómo vaya evolucionando", comentó el seleccionador nacional José Peiró tras facilitar la lista.