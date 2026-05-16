Philipp Weishaupt conquista la Copa del Rey en el Longines Global Champions Tour CSI Madrid

Philipp Weishaupt, durante el Longines Global Champions Tour CSI Madrid 2026. - COMM MEDIA GROUP

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La segunda jornada del Longines Global Champions Tour CSI Madrid 2026 vivió este sábado uno de los momentos más esperados del fin de semana con la disputa de la Copa de S.M. el Rey - Trofeo Caser Grupo Helvetia, una de las pruebas más emblemáticas del concurso y donde el triunfo fue para el alemán Philipp Weishaupt.

Ese certamen copero volvió a reunir a algunos de los mejores jinetes y amazonas del circuito internacional en la pista verde del Real Club de Campo Villa de Madrid y, montando a 'Chaquitos PS', Weishaupt se impuso tras un exigente desempate disputado por ocho binomios, entre ellos el del español Eduardo Álvarez Aznar, quien volvió a ser protagonista.

Sobre alturas de 1,50 metros y diseñada por el jefe de pista Santiago Varela, la prueba tuvo a casi medio centenar de participantes y ofreció un altísimo nivel técnico desde el inicio. Dos jinetes españoles pasaron al desempate: Álvaro González de Zárate con 'Casa Diva PS' y Eduardo Álvarez Aznar con 'Genaro Paulois'. Mientras el alavés acababa séptimo tras cometer un derribo en el barrage, Álvarez Aznar peleó la victoria hasta el final con un caballo todavía poco experimentado en estas citas.

Finalmente se quedó a 74 centésimas de un triunfo reñido, pues cinco conjuntos completaron el desempate sin faltas. La monegasca Anastasia Nielsen fue tercera con 'Esi Rocky', el alemán Maximilian Weishaupt, hermano del vencedor, ocupó el cuarto lugar y, a su rebufo en la tabla, el belga Olivier Philippaerts terminó en la quinta posición.

Javier Revuelta, presidente de la RFHE, fue el encargado de entregar la Copa del Rey al ganador, que también recibió el Trofeo Caser Grupo Helvetia de manos de Juan José Cotorruelo, director de agentes y corredores de la compañía.

"Antes del desempate de la Copa del Rey, la pista verde del Real Club de Campo Villa de Madrid acogió un emotivo homenaje a Luis Astolfi Pérez de Guzmán, uno de los grandes nombres históricos de la hípica española y cuatro veces olímpico", indicaron los organizadores del LGCT Madrid.

"El jinete sevillano, ganador además de cuatro Copas del Rey en Madrid, recibió la Medalla de Oro de la Real Federación Hípica Española arropado por familiares, amigos y una larga ovación del público madrileño", añadió el comunicado de prensa de los organizadores.

La sesión matutina había estado protagonizada por pruebas CSI1*, que volvieron a reunir a jóvenes talentos y jinetes internacionales. En el Trofeo Caixabank de 1,40 metros, brilló el argentino Juan Ignacio Álvarez Fermosel con 'Pinoccio' tras imponerse en un ajustado desenlace a la madrileña Carmen García-Torres con 'Quote for Pleasure HPE'.

Ese podio lo completó el belga Stefan Weemaes con 'Risque Tout' y, además, Claudia Arango Varela se situó también entre las mejores. Luego hubo un doble triunfo del jinete emiratí Alí Hussain Alnowais en las dos pruebas Trofeo MARCA disputadas sobre alturas de 1,15 y 1,25 metros.

La sesión vespertina contó también con el Trofeo Grupo EULEN CSI5*, disputado sobre alturas de 1,45 metros y con un rápido baremo Dos Fases en el que la velocidad volvió a marcar diferencias. El italiano Emanuele Gaudiano demostró otra vez por qué es uno de los jinetes más veloces del circuito internacional; con 'Chabrello PS', un caballo de 10 años, paró el cronómetro en 26,78 segundos para así hacerse con la victoria.