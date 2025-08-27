Piris y García venden cara su derrota en el Mundial de bádminton ante los subcampeones olímpicos

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato del Mundo de bádminton, que se está disputando en París (Francia), se ha quedado este miércoles sin representación española tras la derrota del dobles masculino formado por Carlos Piris y Rubén García ante los chinos Liang Wei Keng y Wang Chang por 21-16 y 21-19.

En el parisino Adidas Arena, la pareja española cayó en dieciseisavos de final contra los subcampeones olímpicos en 2024, terceros del mundo en 2023 y exlíderes el ranking mundial. En este torneo, Liang y Wang son los sextos cabezas de serie y compiten como claros aspirantes al título.

En el primer set, y aunque Piris y García mantuvieron el pulso hasta el desenlace, sus adversarios lucieron potencia en los intercambios decisivos. En la segunda manga, la pareja catalano-andaluza estuvo aún más cerca de ganar, lo que habría llevado el partido al tercer set, pero la experiencia y calidad de los chinos acabó marcando las diferencias.

Así se cerró la primera participación mundialista de Piris y García como pareja. "Una experiencia que concluyen con la cabeza bien alta, tras un estreno solvente en primera ronda y un duelo de enorme mérito en su despedida", dijo la Federación Española de Bádminton en un comunicado de prensa.

"El adiós de Piris y García pone fin a la participación de España en este Mundial de París, donde el balance general ha sido positivo pese a no haberse alcanzado rondas de lucha por medallas. La delegación ha dejado muestras claras de competitividad y de proyección de futuro", añadió la Federación en su nota de prensa.

"La ausencia de Carolina Marín, todavía en proceso de recuperación, dejaba a la delegación sin su referente, pero la juventud y la proyección de los nuevos representantes españoles han llenado el hueco con actuaciones que invitan al optimismo", agregó el texto de prensa.

"El incremento de la presencia nacional, con cinco parejas en liza y todas debutantes en un Campeonato del Mundo, marca un antes y un después en el camino del bádminton nacional para consolidarse en el panorama internacional", concluyó la Federación en su mismo comunicado.