Plexus Tech irrumpe en la industria del deporte con Plexus Sport tras adquirir Olocip - PLEXUS SPORT

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tecnológica gallega Plexus Tech anunció este jueves el lanzamiento de Plexus Sport, su nueva división especializada en tecnología para la industria del deporte, tras adquirir una participación mayoritaria en Olocip, compañía de inteligencia artificial aplicada al deporte del holding deportivo Best 11 Group, fundada por Esteban Granero.

Según explicó Plexus Tech en un comunicado, la iniciativa tiene como objetivo "impulsar la transformación del sector a través de los datos y la tecnología" marcando el inicio de una nueva línea estratégica para el grupo. Con Plexus Sport, la compañía amplía su actividad hacia un ámbito en el que la tecnología ya es clave para la competitividad, la gestión y la relación con las audiencias.

Plexus Sport tiene vocación de dar servicio a todo el ecosistema del deporte, desde clubes y competiciones, hasta estadios, marcas, patrocinadores, broadcasters, gestores de contenidos y derechos audiovisuales, así como aficionados e inversores también.

De esta forma, Plexus Tech trasladará a esta nueva división "su experiencia en transformación digital, desarrollo de plataformas, gestión de operaciones y despliegue de soluciones complejas, con el objetivo de construir una propuesta integral capaz de responder a los retos de una industria cada vez más exigente", añade.

El fundador y CEO de Plexus Tech, Antonio Agrasar, valoró el nuevo paso estratégico de la compañía. "Con Plexus Sport damos un nuevo paso estratégico para llevar nuestra experiencia tecnológica global a una industria con un enorme potencial de transformación. La incorporación de Olocip nos permite sumar conocimiento, talento y capacidades diferenciales en inteligencia artificial aplicada al rendimiento y la toma de decisiones en un ámbito tan exigente como el deporte", afirmó.

Plexus Sport aspira a convertirse en un actor de referencia en la transformación tecnológica de la industria deportiva, apoyándose en la fortaleza del grupo y en la experiencia específica que aporta Olocip en inteligencia artificial aplicada al alto rendimiento.

La adquisición mayoritaria de Olocip actúa como punto de partida de este nuevo proyecto. La compañía se incorporará como unidad especializada, mantendrá su marca dentro del ecosistema de Plexus Sport y sumará conocimiento específico en análisis de rendimiento, scouting y toma de decisiones mediante inteligencia artificial a la capacidad tecnológica, operativa y de escala del grupo.

"Olocip surge del conocimiento del deporte desde dentro. Formar parte de Plexus Sport nos permite mantener nuestra identidad y especialización en performance, y al mismo tiempo ampliar nuestro impacto dentro de un proyecto que entiende el deporte como una industria global", apuntó el fundador y CEO de Olocip, el exfutbolista Esteban Granero.