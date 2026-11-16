Pontevedra volverá a acoger una prueba de la Copa del Mundo de Natación Artística en 2027

Pontevedra (España) acogiendo la Copa del Mundo de World Aquatics. - PRENSA WORLD AQUATICS

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pontevedra volverá a acoger la Copa del Mundo de Natación Artística con la segunda prueba de la competición de 2027, que se disputará del 19 al 21 de marzo, y 2028, mientras que Wuhan (China) organizará la Superfinal del 11 al 13 de junio, según informó World Aquatics.

Tanto España como China volverán al calendario de la Copa del Mundo en 2028, en el marco de la preparación de este deporte para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La ciudad gallega, donde ya se celebró la cuarta parada de la Copa del Mundo de este año, acogerá una vez más una cita del torneo, mientras que China organizará su etapa en una ciudad aún por confirmar.

Eso sí, la Copa del Mundo concluirá con el desplazamiento de los deportistas a Wuhan para la Superfinal, que se celebrará en el Centro Deportivo de la ciudad china del 11 al 13 de junio, justo antes del Campeonato del Mundial de Natación de Budapest, programado entre el 10 y 17 de julio.

El presidente de la Real Federación Española de Natación, Fernando Carpena, afirmó que "el evento se basará en el éxito de este año". "Estamos encantados de dar la bienvenida de nuevo a España a las mejores nadadoras artísticas del mundo. La natación artística sigue prosperando en todo el país, y este evento volverá a brindar a los jóvenes de toda España la oportunidad de inspirarse con los mejores del mundo. Los deportistas y los aficionados pueden esperar una experiencia inolvidable en Pontevedra el próximo mes de marzo", expresó.

Por su parte, el presidente de World Aquatics, Husain Al Musallam, destacó estas dos nuevas sedes como "de talla mundial". "Los deportistas, los entrenadores y los aficionados pueden esperar una serie excepcional que servirá de preludio al Campeonato Mundial de Natación de World Aquatics Budapest 2027", aseguró.

Y es que según el máximo mandatario, Pontevedra ya demostró en 2026 "su capacidad de organizar un evento fantástico ante un público tan apasionado". "Y Wuhan proporcionará un broche de oro a la serie", añadió, mientras que agradeció a la Real Federación Española de Natación (RFEN) y a la Asociación China de Natación por "su labor en organizar estas competiciones" y por su ayuda para que este deporte cobre "un importante impulso" de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Por último, el director del Centro Administrativo de Natación y Saltos de la Oficina Provincial de Deportes de Hubei y responsable del Comité Organizador, Yin Jinbo, manifestó que es "un gran honor" para Wuhan acoger la Superfinal, ya que supone el regreso de la ciudad de "los eventos de primer nivel de World Aquatics".

"Para los aficionados a la natación artística de Hubei, es una oportunidad única de ver competiciones de natación artística de talla mundial aquí mismo, en casa. El Comité Organizador hará todo lo posible para garantizar una excelente experiencia de competición a los participantes de todo el mundo", concluyó.