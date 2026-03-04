El presidente del CPE y varias deportistas paralímpicas se reúnen con la secretaria de Estado de Igualdad por el 8M

El presidente del CPE y varias deportistas paralímpicas se reúnen con la Secretaria de Estado de Igualdad en el marco del 8M. - CPE

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Alberto Durán, y las deportistas Teresa Perales, Marta Arce, Alba García y Claudia Martín se han reunido con la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, "con el objetivo de visibilizar a las deportistas con discapacidad y abrir nuevas líneas de trabajo conjunto entre ambas instituciones".

Así lo expresó este miércoles el propio CPE en su página web. "La reunión se enmarca en las actividades de la semana del 8M, Día Internacional de las Mujeres, y busca poner el foco en la realidad específica de las deportistas paralímpicas que compiten en el alto nivel, así como reforzar la cooperación institucional para avanzar en medidas de apoyo adaptadas a sus necesidades", añadió la nota de prensa.

La nadadora Teresa Perales, la judoca Marta Arce, la atleta Alba García y la baloncestista Claudia Martín "compartieron con María Guijarro sus vivencias como mujeres, como personas con discapacidad y como deportistas de alto nivel, trasladando cómo conviven estas tres realidades y señalando la necesidad de impulsar políticas públicas específicas que contemplen estas particularidades", según precisó el comunicado oficial.

"El presidente del CPE y su director general, Francisco Botía, pusieron en relieve la ambición de la entidad de alcanzar una participación paritaria en los Juegos de verano de Brisbane 2032, un objetivo que ya se ha alcanzado en la cita de invierno de Milán-Cortina 2026, con cinco mujeres y tres hombres en la delegación nacional", subrayó la nota.

De este modo, el CPE y la Secretaría de Estado de Igualdad "coincidieron en la importancia de seguir avanzando en colaboración para fortalecer la visibilidad, el reconocimiento y el apoyo a las mujeres deportistas con discapacidad", según concluyó el texto de prensa.