El programa Atletismo Joven de la RFEA ya llega a institutos de 11 ciudades

El programa Atletismo Joven, impulsado por la RFEA. - RFEA

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El programa Atletismo Joven, impulsado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) y enmarcado dentro del Programa Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deportes (CSD), ha reforzado durante el primer trimestre del curso 2025/26 "su compromiso con la promoción del atletismo entre el alumnado de Educación Secundaria".

Así lo indicó este martes la propia RFEA en su página web. "Dirigido a estudiantes de 3º y 4º de la ESO, el proyecto se ha desarrollado en 11 ciudades del territorio nacional", señaló la misma nota de prensa al respecto de Avilés, San Sebastián, Huesca, Lleida, Madrid, Menorca, Mahón, Murcia, Pontevedra, Santander y Soria.

El programa tuvo 15 embajadoras, "referentes tanto dentro como fuera de la pista", según añadió la nota. Alba García, Ruth Beitia, Sandra Borda, Marta Fernández de Castro, Irati Mitxelena, Ester Navarrete, Loli Pedrares, Maribel Pérez, Marta Pérez, Úrsula Ruiz, Irene Sánchez-Escribano, Patricia Sarrapio, Marta Serrano, María Vasco y María Vicente compartieron con el alumnado participante "su experiencia, trayectoria profesional y los valores que les ha inculcado el atletismo".

"El programa, liderado por Jacqueline Martín, se ha desarrollado durante el último trimestre de 2025 y ha tenido como eje central acercar el atletismo al entorno educativo, fomentando la práctica deportiva, la igualdad y la participación activa del alumnado", recalcó la RFEA.

"Bajo el lema 'Escucha, Opina y Practica', el alumnado ha tenido la oportunidad de interactuar directamente con las embajadoras a través de charlas en los centros educativos y sesiones prácticas en instalaciones deportivas y pistas de atletismo, viviendo de primera mano el atletismo desde una perspectiva cercana y motivadora", dijo el texto de prensa.

"Con iniciativas como Atletismo Joven, la RFEA continúa apostando por el deporte como herramienta educativa y social, contribuyendo a despertar vocaciones deportivas y a transmitir los valores del atletismo entre las nuevas generaciones", zanjó la RFEA en su comunicado oficial.