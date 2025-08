Quim Salarich: "Estaría muy contento con un 'top 15' o un 'top 10' en Milán-Cortina d'Ampezzo"

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El esquiador español Quim Salarich afronta con "más hambre que nunca" una temporada que tiene como punto clave los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo en febrero de 2026 donde se quedaría "muy, muy contento" de hacer "un 'top 15' o un 'top 10'" en eslalon, su modalidad predilecta.

"Al final, llevo unos años en los que no me gusta ponerme objetivos resultadistas sino simplemente entrenar hasta llegar ahí con el mejor nivel posible porque se ha demostrado que si el nivel es bueno se pueden llegar a hacer buenos resultados. Sí que es verdad que con un 'top 15' o un 'top 10' estaríamos muy muy contentos. Siempre se quiere soñar con las medallas, sé que es muy difícil, pero para eso trabajamos", señaló Salarich en declaraciones facilitadas este lunes por la RFDEI.

El catalán, que no pudo pasar a la segunda manga ni en Pyeongchang 2018 ni en Pekín 2022, asegura que a sus 31 años se ve "en un punto" en su carrera deportiva donde tiene motivación suficiente. "Siento que me vibra todo y que tengo la llama encendida, pero tengo la experiencia vivida de muchos años ya en la Copa del Mundo y eso creo que me puede dar las herramientas que me puedan dar el salto este año", explicó.

"Mi sueño siempre ha sido disfrutar de lo que hago y tengo la suerte de que estoy en la montaña y disfrutando de mi sueño. Llevarme a casa una medalla es uno que tengo desde pequeño, pero con vivir el que estoy viviendo ya me doy por realizado", añadió el de Vic, que sabe que está ante la posibilidad de clasificarse para sus terceros Juegos. "Tengo más hambre que nunca y ahora a seguir trabajando y apretando dientes", aseveró.

En este momento, Salarich se encuentra en Ushuaia (Argentina) preparando la temporada "con ilusión". "Estoy muy contento de cómo estamos trabajando esta pretemporada, tanto a nivel físico como aquí en Ushuaia los primeros días a nivel técnico", relató el esquiador.

"Sobre todo estamos intentando trabajar mucho la base para quitarnos esos malos hábitos que cada uno tiene individualmente y nos centramos sobre todo en trabajar esa base y darle volumen a los esquíes, con muchas bajadas durante el día y ya más en septiembre buscar un poquito más de calidad pero siempre con un poco de volumen porque al final son meses, bastantes meses vistas de las carreras y aún da tiempo de recuperar", detalló el catalán.

Este no se está "centrando mucho en las primeras carreras" de la campaña sino en "construir" su base y en "estar muy estable encima de los esquíes". "Si eso se construye de manera eficiente, los resultados saldrán por sí solos", sentenció el español que no descarte quedarse en Argentina "a hacer las primeras carreras para intentar bajar el ranking y para poder encarar la temporada de mejor manera".