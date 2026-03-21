Quique Llopis: "Estoy en una nube, por fin una medalla mundial"

El atleta español Enrique Llopis, plata en 60 mv en el Mundial - RFEA | SPORTMEDIA

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Enrique Llopis confesó estar "en una nube" después de lograr la plata mundial este sábado en la final de los 60 metros vallas del Campeonato del Mundo en pista cubierta que se está celebrando en Torun (Polonia), con el "extra" del récord de España.

"Estoy en una nube, por fin se ha conseguido una medalla a nivel mundial, siempre se nos resistía", dijo en declaraciones a la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), recogidas por Europa Press.

El valenciano se desquitó de los últimos cuartos puestos, en el Mundial del año pasado, los Juegos Olímpicos de París 2024 o el anterior Mundial bajo techo hace dos años. Llopis confesó además que arrastró unas molestias desde la primera serie del día.

"Tres carreras en un día. Por la mañana he sentido una pequeña molestia en el pie, la he arrastrado las tres carreras. Es verdad que en la final estaba anestesiado, ni sentía nada. Hemos tenido una molestia pequeña. Muy contento por mi parte. De extra el récord de España, mejor que mejor", terminó.