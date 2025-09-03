Rafa Lozano: "Lo más importante es estar fuerte psicológicamente y que sepan que pueden ganar a cualquiera"

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de boxeo, Rafa Lozano, confía en su equipo "bastante bueno" y "competitivo" de cara al Mundial de Boxeo que acoge Liverpool (Inglaterra) desde este jueves hasta el próximo domingo 14 de septiembre, advirtiendo que "lo más importante" es que sus pupilos "estén fuertes psicológicamente" y "sepan que pueden ganar a cualquiera", admitiendo que Enmanuel Reyes debe ser "la cabeza visible" de la expedición.

Horas antes de que dé comienzo el Campeonato Mundial de Boxeo Aficionado en Liverpool, el exboxeador Rafa Lozano, que participó en tres Juegos Olímpicos colgándose dos medallas en el peso minimosca -plata en Sídney 2000 y bronce en Atlanta 1996- relata cómo se encuentra el equipo de 13 púgiles -7 hombres y 6 mujeres-, después de una "buena preparación en Sierra Nevada y en Madrid, con diferentes países".

"Aunque el equipo no ha tenido tampoco competiciones fuertes de este nivel, después de los Juegos se le dio un poco de descanso también, se han hecho competiciones suaves. Están bastante ilusionados con este Campeonato del Mundo, con el nuevo organismo World Boxing, que a ver qué tal organiza y cómo sale todo, porque prácticamente es todo nuevo pero es todo igual, solo cambian los pesos", agregó en una entrevista a Europa Press.

Y es que este Mundial es el primer gran evento internacional de la nueva federación y empezará a definir el todavía largo camino a Los Ángeles 2028. Además, será un campeonato histórico, ya que por primera vez se formaliza la participación conjunta de hombres y mujeres en este tipo de evento bajo el paraguas de World Boxing.

Así, la expedición española llega mentalizada gracias a dos concentraciones con países invitados. La primera, en Madrid junto a Australia, Francia y un importante club de Alemania, y la previa al viaje a la ciudad de The Beatles, en Sierra Nevada, con la participación de Francia, Países Bajos, Suiza, Rumanía y Argelia.

"Lo más importante es que ellos psicológicamente estén fuertes, y que sepan que se pueden enfrentar a cualquier boxeador de cualquier parte del mundo y que tienen posibilidades de ganar. Lo importante es que ellos quieran dar ese respeto, ese miedo escénico a los demás países, sobre todo con los boxeadores que van entrando nuevos", advirtió el andaluz, para el que esta preparación conjunta "lo que te hace es perder ese respeto o ese miedo a que te lo vayas a encontrar directamente en la competición". "Y eso te da bastante tranquilidad", celebró.

Aunque España viaja a Liverpool con la baja de Ayoub Ghadfa, subcampeón olímpico (+92kg), por molestias físicas. "Es una pena, ya es un boxeador reconocido a nivel mundial, y eso hace que los jueces, cuando sale al ring lo vean diferente, es una ventaja. Tienes que hacerlo muy mal para que los jueces se fijen en lo que hace el otro. Era una baza importante para conseguir medalla, pero el equipo no tiene desperdicio ninguno, todos van con posibilidades, con preparación, con su cabeza bien amueblada y con deseo de coger medallas", defendió.

Finalmente, en hombres, pelearán Martín Molina (-50kg), Rafa Lozano Jr (-55), Enrique Kakulov (-60), Oier Ibarretxe (-65), Frank Martínez (-70), Adrián Fresneda (-85), Enmanuel Reyes (-90), y, en mujeres, Marta López (-48), Laura Fuertes (-51), Noelia Gutiérrez (-54), Jenifer Fernández (-57), Mariana Soto (-65) y Dúnia Martínez (-75)

Y muchas de las esperanzas están puestas en 'El Profeta'. "Enmanuel puede ser campeón del mundo. Tiene la experiencia, no ha bajado su ilusión ni sus ganas, y, sinceramente, le veo en las mejores condiciones, como en los Juegos. Pero llevamos un equipo bastante bueno y Emmanuel, evidentemente, por su resultado y por su experiencia, tiene que ser una cabeza visible", afirmó.

"Confío completamente en todos. Por la experiencia, unos tienen más posibilidades que otros, pero no puedo decir este será medalla y este no, igual en femenino, también depende del sorteo. Evidentemente, los más veteranos son los que tienen, incluso, la responsabilidad de sacar sus buenos resultados", añadió sobre los objetivos.

En ese equipo destaca la presencia de su hijo, también Rafa Lozano, al que el ahora técnico ve "como cualquier otro boxeador". "Lo paso mal con todos, pero es un plus por ser tu hijo, porque es tu sangre, los golpes que le llegan te duelen, pero tienes que verlo desde la perspectiva de boxeador", reconoció.

"Con él se me seca la boca como si yo fuera boxeador. Pero cuando llega al rincón tengo que hacerlo como tengo que hacerlo, no por pasión de padre a hijo. Pero es un muchacho que hace caso, tiene mucha confianza en él y te da esa tranquilidad que necesito también, porque no soy una persona nerviosa en el rincón", elogió de su hijo, que fue bronce en el Mundial de 2024 en el peso mosca y ya participó en Paris 2024.

Y es que el sueño olímpico es muy importante para la saga Lozano. "La segunda vez que lo operaron del bíceps, porque se rompió uno y luego reapareció y se rompió el otro, cuando se despertó, y empezó a decir llorando que iba a ser campeón olímpico. Imagínate cómo se te pone el corazón", confesó.

La expedición española en categoría femenina, también con el dos veces olímpico José Quiles o Gazi Jalidov, que no participó en los últimos Juegos y quiere volver con fuerza, sabe que este Mundial será el regreso del 'rey' Julio César la Cruz tras su sorpresiva decepción en Paris 2024. Y es que tanto el país centroamericano como los boxeadores de Uzbekistán y Kazajistán son algunos de los favoritos para pelear por los metales.

"Cuba tiene su estilo y nosotros tenemos el nuestro estilo, tenemos que boxearle como nosotros sabemos hacerlo y no podemos estar pensando qué es lo que hacen ellos. Tenemos que subir al ring y hacer lo que sabemos hacer, porque si estamos pendientes de lo que hacen ellos, estamos al amparo de ellos, no de lo que nosotros queremos hacer", analizó, avisando que España "no se queda atrás" y que llegaron a los Juegos "por delante de Kazajistán y de Cuba" en el ranking.

En categoría femenina, España va con "boxeadoras con más experiencia y boxeadoras con menos experiencia", aunque "todas van con muchísima ilusión" y con una líder clara: Laura Fuertes, bronce mundial y primera española en competir en unos Juegos en Paris 2024.

"Laura es un referente, Jenifer (Fernández) y Marta (López) son otros. Llevamos también a Noelia Gutiérrez, que fue campeona de Europa y tiene 19 años y es un buen proyecto; también Dunia (Martínez) y Mariana (Soto), que llevan un poco tiempo en el equipo, pero ya han sido campeonas también en diferentes torneos. Es un equipo también competitivo", detalló Lozano.

Finalmente, el seleccionador celebró la posición del boxeo actual, alejado de la imagen callejera y menos profesional que podría tener en el pasado. "Cuando yo boxeaba, por el estilo que tenía, por la visibilidad que le daba, no lo veían como un boxeo agresivo, lo veían técnico, táctico, un con buena imagen, por su forma de actuar, esa deportividad, esa limpieza, eso engancha al público", rememoró.

"Desde que entré en el equipo (en 2013), pues mi mente estaba en que ellos sepan que tienen que defender a un país y que somos una familia, donde uno se tiene que apoyar en el otro. Y en esto, los Juegos Olímpicos fueron un punto de inflexión, hacia el Consejo Superior de Deportes, hacia el Comité Olímpico Español, que vieron que nosotros estamos ahí", concluyó el 'Balita'.