Rafa de los Santos: "Estamos muy ocupados, pero con la ilusión por las nubes"

Rafa de los Santos, director de NFL en España, durante su visita a Europa Press - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de NFL España, Rafa de los Santos, confesó que pese a la mayor experiencia para organizar por segundo año consecutivo un partido en España de la liga estadounidense de fútbol americano, están "muy poco tranquilo", principalmente porque están "muy ocupados", aunque no duda de que también "con la ilusión por las nubes".

Este próximo domingo 8 de noviembre, el Estadio Santiago Bernabéu se convertirá por segundo año seguido el escenario de un partido de la Temporada Regular de la NFL, el Atlanta Falcons-Cincinnati Bengals, que da continuidad al inaugural de 2025 entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

De los Santos, nombrado en su puesto en octubre de 2025 a apenas un mes de ese primer choque, lidera ahora mucho más asentado y con tiempo este arduo trabajo de preparación en España del aterrizaje de la NFL, que no se reduce sólo al propio encuentro, sino que lleva consigo muchas actividades y activaciones durante el año y la semana previa.

"Pues estoy muy poco tranquilo. Estamos muy poco tranquilos en el sentido de que estamos muy ocupados, porque ahora mismo son muchas las cosas en las que estamos trabajando", expresó Rafa de los Santos a Europa Press durante la visita de Tom Gabarró, único jugador español de la NFL Academy.

El directivo recordó que "la parte final" de la preparación de este segundo encuentro en España de la NFL "son las semanas previas" y que estaban ya "de alguna manera a tope con el partido" entre los Falcons y los Bengals. "Pero, por otro lado, estamos con la ilusión por las nubes", aseveró el director general de NFL España.

De los Santos también celebró la presencia de Tom Gabarró en la prestigiosa academia internacional de la NFL y con el objetivo de alcanzar la liga estadounidense a largo plazo. "Tom es nuestra esperanza de futuro, desde luego está en el camino y el hecho de que esté él en la NFL Academy es una muy buena señal", apuntó.

Este proyecto ayuda a la propia liga a expandirse a nivel mundial y alcanzar nuevos mercados, uno de sus principales objetivos. "Esto es un complemento a esa estrategia. Nosotros, al final, lo que queremos es que la gente y el deporte salga y vaya más allá de los Estados Unidos y que haya jugadores de muchas nacionalidades. La prueba más evidente es esta NFL Academy, donde creo que hay más de 20 nacionalidades y en donde tenemos a Tom que está haciendo una temporada excelente", relató.

"Lo cierto y la verdad es que a medida que vamos conociendo más el deporte, hay más gente que lo practica. Estoy seguro que con las capacidades que tenemos en España y con lo que damos en los deportes de equipo, seguro que habrá muchos más jugadores que vayan a la NFL Academy y ojalá que muchos terminen en la NFL, el primero de ellos Tom", añadió al respecto De los Santos.

Otro punto fundamental en esta implantación del deporte en España es el flag-football, nuevo deporte olímpico en Los Ángeles 2028 y que "es fundamental porque además es como una especie de puerta de entrada para que la gente se aficione, juegue y se diviertan con este deporte". "El hecho de que ahora sea un deporte olímpico nos va a ayudar bastante. Estamos dos años ganando el Europeo Sub-17, lo cual es una muy buena señal", advirtió.